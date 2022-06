Les biodéchets valorisés avec le compostage de proximité

”On rend accessible le compost à des néophytes”

Un tiers de nos poubelles contiennent des déchets qui pourraient être revalorisés en compost. A Mainvilliers, dans l’Eure-et-Loir, la régie de quartier a mis en place le compostage des biodéchets. “Cela fait de l’engrais, il n’y a pas de perte” explique Mustapha qui fait la collecte des poubelles alimentaires en vélo cargo. A partir du 1er janvier 2024, toutes les collectivités devront proposer une solution pour trier et valoriser les biodéchets. Les poubelles qu’il a collectées, Mustapha les apporte jusqu’au composteur. Voici comment faire un compost dans son jardin

Ces composteurs sont fabriqués dans le cœur de l’Aveyron, dans une usine qui a récemment rouvert ses portes. “C’est un processus très simple qui permet de fabriquer des grosses quantités de compost en un temps réduit” explique Johnny Grebet, responsable de l’atelier d’assemblage de Mayran Industries. C’est l’entreprise française de valorisation des déchets, UpCycle, qui a racheté l’usine qui emploie aujourd’hui 9 salariés. “Mieux transformer ses biodéchets, c'est produire du compost, et mieux produire du compost, c'est prendre soin du sol et créer des écosystèmes vivants plus tard” précise Grégoire Bleu, cofondateur d’UpCycle, qui ajoute : ”Tout ça n’a rien de super innovant. En revanche, ce qu’on fait, c’est qu’on le rend accessible à des néophytes”. Ils transforment les couches pour bébé en compost