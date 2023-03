Harcelé depuis des années, Maël va pouvoir retourner à l’école

Après 3 mois d’école à domicile, Maël va retourner à l’école

Tout se passe aux Bizots, un village de moins de 500 habitants de Saône-et-Loire. Selon le père et la mère de Maël, leur fils aurait été harcelé par un élève de sa classe pendant 3 ans au sein de son établissement scolaire. C'est la petite sœur de Maël qui aurait dit à ses parents que son frère se faisait "régulièrement taper dans la cour”. En décembre 2021, les parents de Maël échangent avec la maîtresse et les parents du présumé harceleur mais "ne se sentent pas écoutés".

En mars 2022, le jeune enfant aurait fait part de "ses envies de suicide" à ses camarades. Selon le média France 3, on apprend alors que deux autres enfants dans l'école seraient victimes de harcèlement. Une réunion "satisfaisante" a lieu en juin 2022. Après plusieurs semaines de vacances d'été, le jeune garçon revient à l’école en septembre 2022 pour son année de CM2.

Des sanctions tardives prises contre le harceleur

Mais selon le témoignage de France 3, le harcèlement reprend et le père et la mère de l'enfant persécuteur accusent Maël "d'affabulations". En novembre 2022, les parents de Maël portent plainte pour "harcèlement". Et en décembre 2022, ils décident de retirer Maël de l'école et de lui donner des cours à domicile même s’ils auraient préféré que "Maël reste dans son école actuelle et que son harceleur n'y soit plus".

En janvier 2023, l'inspection académique interrogée par France 3 indique qu'il y avait de la "souffrance des deux côtés". Un mois plus tard, un reportage de TF1 indique que l’inspection académique propose des solutions alternatives : par exemple, scinder la classe en 2 ou encore que Maël change d'école.

Une option ressentie comme une double peine par les parents qui regrettent qu'aucune sanction ne soit prise contre le présumé persécuteur. Après 3 mois d'école à domicile, Maël va retrouver les bancs de l’école et le présumé harceleur “va changer d'école”, a annoncé l'académie de Dijon dans un communiqué. Brigitte Macron devrait prochainement rencontrer les parents de Maël.

