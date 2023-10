On a passé la journéé avec Wassim de Wasko Fruits chez sa grand-mère

Vous vous souvenez de Wassim, ce petit garçon qui préparait et vendait des salades de fruits pour se faire de l'argent de poche ? On a retrouvé ce passionné de cuisine pour un moment de partage avec sa grand-mère et la préparation d'un agneau aux pruneaux.