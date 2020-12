Ouïghours : le "J'accuse" de Raphaël Glucksmann au Parlement européen

Raphaël Glucksmann : son discours poignant sur la situation des Ouïghours

Jeudi 17 décembre, le député européen Raphaël Glucksmann a dénoncé le sort réservé à la communauté ouïghoure en Chine. Il a repris le fameux discours d’Émile Zola, « J’accuse ».

« J’accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité », a dénoncé Raphaël Glucksmann ce 17 décembre. L’élu a accusé, dans son discours, les dirigeants, la communauté internationale et les multinationales pour leur passivité face à la situation de Ouïghours, dénoncée depuis plus d’un an.

« Le pire crime contre l’humanité du XXIe siècle »

Raphaël Glucksmann a également accusé les dirigeants du Parti communiste chinois de commettre « le pire crime contre l’humanité du XXIe siècle » : la déportation et l’éradication du peuple ouïghour. « J’accuse les dirigeants de nombreux pays musulmans, du Pakistan à l’Arabie saoudite, qui brandissent d’un côté leur foi en étendard et de l’autre soutiennent la politique chinoise de destruction des mosquées », a-t-il poursuivi.

Le député européen a aussi pointé du doigts les multinationales comme Zara ou Nike dont il juge les patrons « cupides ». Ces marques « bénéficient de la réduction en esclavage d’un peuple », a affirmé l’élu. Il a ensuite visé les dirigeants européens qu’il accuse de « lâcheté et de veulerie ». Cela fait maintenant plus d’un an que ces dirigeants ont été avertis de ces pratiques et aucune action n’a été réalisée depuis.

Selon Raphaël Glucksmann, « un footballeur comme Griezmann ou des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux ont plus fait en un an pour les Ouïghours que tous nous dirigeants réunis ». Il en est persuadé : si les dirigeants européens refusent de sanctionner les dirigeants chinois, alors ils seront complices de crime contre l’humanité.