“La question de l'accès à l'hygiène, elle est primordiale”





“On a eu un signalement ce matin, donc on va partir à la rencontre de trois personnes, qui ont besoin d'une douche.” Béchir est bénévole pour le Vroom Shower. Il conduit, à travers Lyon, un camping-car aménagé pour accueillir les sans-abris, afin qu’ils puissent entretenir leur hygiène personnelle. Ils peuvent également recharger leurs batteries et passer un moment convivial avec les bénévoles. “En 5 ans, on a donné plus de 8500 douches”, détaille Béchir.

“C'est devenu de bons amis”

“On reçoit des signalements sur les réseaux sociaux, ou alors on a un numéro de téléphone dédié à ça. Parfois, on a le 115 aussi qui nous contacte. Sinon, on fait des maraudes d'hygiène, voilà, on tourne et à partir de là, on connaît à peu près où sont les gens. (...) Rien qu'à Lyon, il y a plus de 4000 sans domicile fixe et environ 22 000 personnes qui n'ont pas de logement. Donc, pour ‘réimpulser’ l'estime de soi, c'était nécessaire et voilà, il fallait le faire, c'est tout”, ajoute Béchir.

“On va parler, on va discuter, ils vont s'installer tranquillement. Ils vont prendre leur temps, on va discuter. Vu qu'on les connaît un petit peu maintenant, on va discuter un petit peu de leur semaine, savoir un peu comment ça se passe, les dernières aventures de leur camp, et voilà. C'est devenu de bons amis”, explique José, un autre bénévole. Michel est sans-abri depuis 2 ans. “C'est quand même pratique, parce qu'on a accès aussi à la douche et ils donnent le petit dej et ils nous aident souvent aussi, plus que ça, même.”

Une aide primordial

Ce Vroom Shower permet aux bénéficiaires de se laver en sécurité. “On a énormément de témoignages qui disent que… Par rapport à leurs affaires, c'est qu'ils se font aussi voler leurs affaires et c'est tendu, et parfois, quand il y a des grands bains de foule dans certains bains-douches, il peut y avoir aussi des tensions, que c'est un peu compliqué”, dit Béchir.

Le concept de la douche mobile, gratuite et solidaire existe un peu partout en France, comme à Nantes, Clermont, Toulouse ou encore Marseille. “La question de l'accès à l'hygiène, elle est primordiale par rapport à l'estime de soi, pour chercher du travail, Aujourd'hui, on est devenus malheureusement indispensables à la ville de Lyon”, conclut Béchir.

