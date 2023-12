Mardi 14 novembre, le climat était tendu entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la mairie du 7e arrondissement, Rachida Dati, lors du Conseil de Paris, quelques jours après le voyage de la maire de la capitale à Tahiti, qui a provoqué une polémique. “Il y a dans votre attitude, votre désinvolture. C'est la même d'ailleurs qui vous coûte très cher, si l'on peut dire, dans le cadre de votre voyage à à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne” a déclaré Rachida Dati, en s’adressant à Anne Hidalgo.

Cette dernière a répliqué en affirmant : “Si vous trouvez trace d'un hélicoptère, prévenez-moi, parce que je n'en ai pas vu trace. Vos insinuations, vos attaques permanentes, vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. Mais le Dati Show s'est un peu calmé parce que Mme Dati, certes elle est présidente d'un groupe qui a une vision radicalement différente de la nôtre. Elle ne porte pas l'écologie, elle ne porte pas le social”.

“Comme toujours, enfermés dans le déni, vous n'avez rien voulu entendre. Même avec 10 milliards de dettes, vos dépenses, notamment de fonctionnement, sont en déficit et continuent d'augmenter” a lancé Rachida Dati. “10 milliards de dettes, cherchez ce chiffre, imaginez-le, faites ce que vous voulez, mais il n'existe pas. L'insincérité dont Madame Dati nous bassine de vote et de débat budgétaire depuis des années, l'insincérité n'a jamais été, je crois, ni poursuivie, ni portée” a répondu la mairie (PS) de Paris. “Alors maintenant vous tentez, je le constate encore, de faire porter la responsabilité à l'État. L'État quand même, je le rappelle, et c'est un comble que je sois l'avocat de l'État, de 2016 à 2022, vous a permis d'encaisser 1,4 milliard d'euros de loyers capitalisés en section fonctionnement” a rétorqué Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de la capitale.

Anne Hidalgo a par la suite conseillé ironiquement à “Madame Dati, qui se fait la principale défenseure du gouvernement” de prendre “enfin (sa) carte à Renaissance, au moins ça sera clair”. Rachida Dati a de nouveau fait allusion au voyage à Tahiti réalisé par la mairie de Paris : “Plus de qualité de vie, où sont les forêts urbaines? On a vu les quelques palmiers, non pas de Tahiti, mais dans les bacs qui sont sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est finalement un budget, encore une fois, insincère, des dépenses qui explosent, une opacité qui continue de la désinvolture. D'ailleurs, vos notes de frais opaques, dont on sait maintenant qu'elles financent votre garde-robe, et les voyages injustifiés ne sont qu'indécis”.

Anne Hidalgo a souhaité rappelé que parmi les déplacements réalisés cette année, elle commence “toujours en janvier” par se rendre à Auschwitz. “Vous avez oublié?” demande la maire de Paris à son interlocutrice avant de continuer : “Chaque année, je me rends à Auschwitz avec une délégation du Conseil de Paris. Et dans cette délégation du Conseil de Paris à laquelle Madame Dati, vous êtes invitée comme présidente du groupe et comme maire d'arrondissement, vous n'êtes jamais venue”.