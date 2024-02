“Pour moi, l'amour, c'est l'amour qu'on ressent pour toutes les personnes, que ce soit sa famille, ses amis... L'amour peut prendre plein de formes et pour l'instant, on ne valorise qu'un seul type d'amour et donc ça appauvrit tous les autres types d'amour qu'on peut avoir” explique Aline Laurent-Mayard, journaliste et auteure du livre “Post-romantique. Comment moins de romance pourrait sauver l’amour (et la société)”. “Je pense qu'on a une vraie discussion à avoir sur l'amour familial, l'amour amical. Comment est-ce qu'on le gère ? On ne parle pas, en fait, de comment est-ce qu'on gère des disputes familiales ? Comment est-ce qu'on gère, dans une amitié, quand ça ne va pas bien? qu'on peut affirmer ses sentiments ? Est-ce qu'on ne gagnerait pas à déclarer son amour pour ses amis, à créer des rituels pour renforcer ? On a de plus en plus des modèles de gens qui essayent de nouer des relations plus fortes amicalement et je trouve que c'est absolument super. On a besoin de plus de modèles de tout ça et si on se concentre uniquement sur l'amour romantique, et bien en fait, on ferme les portes à tous ces autres types d'amour, on passe à côté de plein de choses”.

Claire-Lise Gaillard raconte l’histoire du célibat





“On passe à côté de plein de relations, parce qu'on cherche l'amour romantique”





La journaliste confie qu’elle a longtemps pensé ne pas être romantique “parce que j'avais eu un crush à 15 ans. Bon alors, un crush c'était quand même pas énorme, mais je me disais “voilà, moi j'ai eu un crush pour Edouard, donc ça prouve que j'étais romantique". En réalité, ce qui s'est c'est que j'ai eu un coup de foudre amical pour un garçon, que pour la première fois, je rencontrais quelqu'un qui pourrait vraiment être un ami proche et en pensant, parce que c'était la seule façon dont on m'avait appris à penser, je me suis dit “bon bah, ce garçon, je me suis dit "bon bah, je dois être amoureuse puisque je suis une fille, c'est un garçon, on est adolescent, adolescente, donc je dois être amoureuse de lui”. Lui, il n'a pas voulu de moi de façon romantique. Et du coup, une des premières grandes amitiés que j'aurais pu avoir, elle s'est arrêtée net parce que je me suis fait rejeter, parce que lui ne ressentait pas d'attraction romantique pour moi”.

Brut Love: Pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre en couple





“Ce qui me tue, moi, c'est quand les gens disent "on est juste amis"”





“On passe à côté de plein de relations, parce qu'on cherche l'amour romantique, parce que si on est en couple, on va se dire “bon bah, ça y est, je suis en couple, donc je cherche plus personne". Si on n'est pas en couple, on ne cherche qu'une personne avec qui se mettre en couple et donc du coup, on passe à côté de ces relations. Alors qu'en réalité on a tout à gagner à avoir plein d'amitiés. Moi, ça me fait toujours de la peine quand j'entends des gens qui me disent "j'ai rencontré quelqu'un de super sur une appli de rencontres, on a fait des rencards, mais ça cliquait pas, et du coup, j'ai arrêté de la voir”. Je me dis : “mais si c'était super, si vous aviez quelque chose, pourquoi vous avez pas continué en tant qu'amis ?” Ça, c'est quand même d'une grande tristesse” ajoute Aline Laurent-Mayard, journaliste et auteure du livre “Post-romantique. Comment moins de romance pourrait sauver l’amour (et la société)”.

6 conseils pour se remettre d’une rupture amoureuse





“Et puis ce qui me tue, moi, c'est quand les gens disent "on est juste amis". C'est-à-dire que “juste amis”, ça veut dire que c’est inférieur à "amoureux" ou "amoureuse". Pourquoi ? En quoi ? Si on y pense, dans la réalité, les relations qui vont nous être les plus chères, qui vont durer le plus longtemps dans notre vie, c'est des relations familiales et amicales. Ça me brise le coeur à chaque fois que j'entends ça, “juste amis". Mais non, il faut revaloriser ces liens amicaux. Il faut dire "on est amis." avec fierté. Vive les amitiés !” conclut la journaliste.