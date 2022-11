Pour Nikita Bellucci, il faut parler du porno aux mineurs

“Je trouve qu’on accède beaucoup trop facilement aux sites pornos. Il suffit de savoir lire et de savoir cliquer sur une souris pour accéder à des milliers et des milliers de contenus” explique l’actrice X, Nikita Bellucci, qui a démarré sa carrière dans l’industrie pornographique en 2011. Fréquemment, elle reçoit des messages de mineurs sur les réseaux sociaux, parfois accompagnés de photos intimes. “La question que je me pose c’est : où sont les parents ?” 5 choses qui n’arrivent que dans le porno

“Il y a des gamins de 6, 7 ans qui tombent sur des images pornos. C’est pas comme nous à notre époque où on regardait la VHS de nos parents, on la mettait dans le magnétoscope et ça durait 2 minutes. Là ça dure des heures, des heures, des heures”. L’actrice regrette que “jusqu’à maintenant, rien n’ait été mis en place car on sait les dégâts que ça peut avoir sur des adolescents et des enfants quand il n’y a aucune pédagogie, absolument rien”. Avec le film Pleasure, l'industrie du porno vue par des femmes

“L’Etat et l’Education Nationale doivent prendre leurs responsabilités”

L’actrice rappelle que selon la loi française, le porno est interdit aux moins de 18 ans. “Le moment où on est prêt à regarder du porno, c’est le moment où on est prêt à avoir du recul sur ce qu’on voit et pas être dans la reproduction de ce qu’on a vu avec sa petite amie ou son petit ami. Faut avoir une maturité pour regarder ce genre de choses” précise Nikita Bellucci. Comment restreindre l'accès des mineurs aux sites pornographiques ?

“Pour moi l’Etat doit prendre ses responsabilités, L’Education Nationale, ainsi que les parents. Il faut qu’il y ait de la pédagogie : expliquer pourquoi c’est interdit, expliquer que ce sont des images créées par des adultes et pour des adultes et certainement pas pour des enfants”. Les parents, les réseaux sociaux et les travailleurs du sexe ont également un rôle à jouer selon elle. Le porno féministe selon la réalisatrice Anoushka

“Les réseaux sociaux doivent être un minimum modérés parce que moi quand je vois du scatophile sur Twitter, ce n'est pas normal. C’est vraiment de pire en pire”. Selon l’actrice, les parents doivent ouvrir le dialogue avec leurs enfants sur le sujet. “Il faut quand même prendre bien conscience que non, les gamins, c’est pas des petits anges. Ils vont pas forcément regarder que Gulli ou je ne sais quelle autre vidéo d’humoriste marrant sur Youtube. Y a énormément de choses, ne serait-ce que par exemple sur Tiktok où c’est des choses qui sont hyper sexualisées”.