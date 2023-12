Président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy a été tué à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963. Mais 60 ans après sa mort, on ne sait toujours pas vraiment qui l'a tué et pourquoi. Il n’est resté que 1000 jours au pouvoir, pourtant il continue de fasciner. On a demandé pourquoi à Thomas Snégaroff, historien et auteur d’une biographie de Kennedy. “La fascination pour Kennedy vient certainement de sa mort. Il y a l'image de l'assassinat, et peut-être parce qu'il y a l'image, il y a encore plus de questionnements sur la réalité de sa mort. Et finalement, peut-être qu'on peut dire que Kennedy a été plus grand mort que vivant, - ça, je n'en sais rien -, mais ce qui est vrai, c'est que sa mort a ouvert tout un champ à l'imaginaire, à la mythologie. Et ce président, qui était fascinant mais qui n'avait pas fait grand-chose, en fait, de sa présidence, va devenir vraiment un personnage presque mythologique avec sa mort. C'est un personnage qui est aujourd'hui presque un personnage davantage de fiction qu'un personnage réel. En fait, il fait partie de ces icônes” explique l’historien.

“Kennedy est presque devenu une pâte molle sur laquelle on peut plaquer à la fois du polar, du glamour, du politique. On peut effectivement raconter plein de choses autour de Kennedy, c'est peut-être aussi pour ça que Kennedy est aujourd'hui devenu une icône de la pop culture” ajoute Thomas Snégaroff. A propos de la relation entre JFK et Marilyn Monroe, l’auteur de l’une des biographies de Kennedy affirme que cela reste un “grand mystère” : “Moi, j'ai écrit un livre entier sur John Kennedy, je ne peux pas affirmer qu'il y a eu une relation entre les deux. La seule image qu'on a d'eux, c'est le fameux jour de l'anniversaire de Kennedy, quand elle arrive sur scène avec cette robe qu'on croyait cousue sur son corps tellement elle épouse ses formes, "Happy birthday Mister President”, on a une photo d'elle, et après, dans les loges, on a une photo d’elle, de John et de Robert, le petit frère, dont on dit aussi qu'il a eu une relation avec Marilyn. Il y a peu de témoignages, mais, encore une fois, c'est parce que, peut-être, il y a si peu d'images, si peu de témoignages que la machine à fantasmes se met en route. Et, effectivement, quel est le plus fort des fantasmes que d'imaginer le couple entre les deux icônes à la vie achevée trop tôt, dans des conditions mystérieuses, que celles de Kennedy et de Marilyn?”

Le magazine Variety a indiqué que la plateforme de streaming Netflix allait lancer une série sur John Fitzgerald Kennedy. “S'ils se concentrent sur la dynastie Kennedy, alors là, il y a toute l'histoire américaine, parce que le père Kennedy, on va quand même toucher aux nazis américains, le fils Kennedy, on va toucher à la mafia, mais aussi aux droits civiques, à Martin Luther King, bref, il y a plein d'images du 20e siècle qui vont réapparaître. Effectivement, si on s'intéresse à toutes les ramifications des Kennedy, là, on a une histoire géniale des États-Unis. Si c'est comme The Crown, ils n'hésiteront pas à aller chercher de la fiction, et ça va être génial. Mais c'est aussi ça qui est formidable dans cette histoire, c'est que la limite entre le réel et la fiction est souvent extrêmement difficile à noter. Alors, les historiens s'en mordent souvent les doigts, mais les gens qui regardent, prennent du plaisir” commente l’historien Thomas Snégaroff.

Le mystère Kennedy sera-t-il un jour dévoilé ? “On ne saura jamais, je suis désolé” déclare Thomas Snégaroff. “Parce que, d'abord, les archives, qui sont révélées régulièrement, sont toujours caviardées, barrées, etc., et que 60 ans plus tard, ceux qui auraient pu parler sont soit très, très vieux, soit très, très morts. Très, très vieux, on peut imaginer qu'un type sur son lit de mort révèle une réalité, c'est déjà arrivé par le passé, mais à chaque fois, c’étaient, apparemment, des témoignages complètement bidons, de gens qui voulaient se faire mousser, gagner un peu de sous. Alors, certains vont dire: si on le sait pas, 60 ans après, c'est donc qu'il n'y a pas de complot.” D'autres vont dire: “Si on ne sait pas 60 ans plus tard, c'est que le complot était hyper puissant”.”

