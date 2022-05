Retour sur l’histoire du maillot de bain et son évolution

“Après la seconde guerre mondiale, le bikini s’impose”

“Les premiers maillots de bain ne sont pas des maillots. Ce sont des vêtements. On est presque intégralement recouvert”. Pour l’historienne Audrey Millet, il y a une différence fondamentale entre les maillots de bain d’hier et ceux d’aujourd’hui. “Il y a eu le développement du sport et de la culture gymnique. Les femmes vont se mettre à nager et commencer à mettre des maillots de bain un peu plus petits”. “Topless, deux-pièces, une-pièce, trikini, monokini…” Il existe aujourd’hui une multitude de maillots de bain. Mais pour l’historienne Audrey Millet, “quel que soit le type de maillot qu’une femme va revêtir, c’est son corps qui est toujours objet de débat.” De simple outil pour les cavaliers perses à symbole de pouvoir et de féminité, les talons ont eux-aussi leur histoire.

Selon Audrey Millet, le bikini deux-pièces ainsi que “les seins nus” apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, au moment des “Trentes Glorieuses”.“On a une ouverture d’année libertaire, avec 1968. C’est l’ouverture de la sexualité, des droits des femmes… , explique-t-elle. “Mais il y a toujours un boomerang. Il va falloir également être de plus en plus mince, puis dans les années 80 de plus en plus tonique.” C’est quoi le problème avec les seins nus à la plage ? Fréquemment, certaines femmes sont forcées de remettre le haut de leur maillot de bain pour pouvoir rester sur les plages.