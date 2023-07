Des safes places dans le métro pour les victimes de violences sexistes ou sexuelles





Il y aura bientôt des safe place dans le métro à Paris pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. A partir de la rentrée, la RATP va installer des “lieux sûrs” pour pouvoir accueillir en sécurité des personnes qui seraient victimes de violences sexistes ou sexuelles. Ce sera par exemple une boutique, un restaurant, une boulangerie… Dans les stations de métro. On pourra retrouver la liste des établissements partenaires sur une application UMAY dont le principe est déjà de répertorier des safe places, des commerces “bienveillants”. Et les personnels de ces endroits seront formés pour accueillir les personnes victimes de harcèlement ou de violences, quel que soit leur sexe, genre ou orientation sexuelle.

Les premières stations de ce dispositif seront mises en place à Paris à Auber et Opéra, selon la RATP. En mars 2021, la RATP avait déjà annoncé avoir renforcé son dispositif de lutte contre les violences sexuelles dans les transports en commun. Les agents sont donc formés pour recueillir les faits, accueillir les victimes, donner les contacts d’association et prévenir selon la situation les services de sécurité. Ils peuvent aussi proposer d’accompagner au commissariat et d’aider à déposer plainte. Selon un rapport de novembre 2022, plus de 9 victimes sur 10 de ces atteintes sexuelles et sexistes dans les transports en commun d’Île-de-France sont des femmes. 47,4 % de ces victimes sont âgées de moins de 25 ans. Et 5 % renoncent à prendre les transports en commun par peur.

