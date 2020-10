Si je devais respecter le couvre-feu dans le monde

Le couvre-feu en France et ailleurs

Ce mercredi, le président de la République a annoncé la mise en place d’un couvre-feu dans certaines zones de France pour freiner la propagation du Covid-19. Comment se passe le couvre-feu dans les autres pays du monde ?

Pas de sortie entre 21h et 6h. Ce sont les nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron pour ralentir la propagation du Covid-19 en France. Le gouvernement met donc en place un couvre-feu qui s’applique en Île-de-France et dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne pendant quatre semaines. En Guyane, un couvre-feu est déjà en place depuis le 24 mars. En dehors de la France, d’autres pays ont aussi adopté le couvre-feu.

Le couvre-feu dans le reste du monde

À Tunis, les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux entre entre 21h et 5h en semaine et entre 19h et 5h le week-end. Cette mesure a été mise en place le 8 octobre pour 15 jours. Mais certains commerçants souffrent de ce dispositif. C’est le cas de Majdi Chabbar, gérant d’un bar-restaurant. « Si cette histoire dure, plein de personnes vont rester sur le carreau. Ils ne pourront pas tenir. Il n'y a plus de marge. Ce n'est pas tout le monde qui peut attendre. »

En Irlande, la Première ministre Arlene Foster a annoncé le couvre-feu pour les magasins vendant de l’alcool. Il s’applique à partir de 20h. Cette solution s’ajoute à la fermeture totale des restaurants et bars. « Nous sommes pleinement conscients que ce sera une information difficile et inquiétante pour beaucoup de gens. L'exécutif a pris cette décision parce qu'elle était nécessaire. Nous avons discuté des impacts en détail et nous ne prenons pas ces mesures à la légère », s’est justifiée la Première ministre.

À Francfort, Berlin et Cologne, un couvre-feu a été imposé à tous les magasins entre 22h ou 23h et 6h. Seules les pharmacies et les stations-service sont épargnées. Dans ces trois villes, il est tout de même possible de circuler librement la nuit avec cinq personnes maximum.