7h20, Lisa arrive à la Poste, au centre de tri. Avant de partir en tournée, elle doit trier son courrier dans le sens de sa tournée, à l'aide d'un casier. De gauche à droite, elle classe le courrier dans le bon ordre, en fonction des différentes rues et des numéros des maisons.





À l'aide d’un smartphone équipé à cet effet, elle flashe ses colis. Puis direction sa voiture afin de la charger et partir pour quatre à cinq heures de tournée. “Au début, on fait beaucoup d'heures supplémentaires puisqu'on ne connaît pas encore la tournée, on revient tard. Et du coup, elles nous sont payées. Et après, on a des primes de fin de contrat aussi. Moi, j'ai eu deux contrats, du coup, je vais avoir 20% de primes. Ça va être convenable comme salaire pour un job d'été.” Pour ce travail, elle a suivi 4 jours de formation avec deux facteurs différents qui lui ont appris les notions principales du poste.

“On se sent utile”





Elle trouve ce travail grâce à une offre sur Internet. “J'ai un grand frère qui l'avait déjà fait un été quand il était étudiant et là, j'ai trouvé une offre sur Internet comme quoi ils recherchaient à Tulle et vu que j'habite ici, j'ai postulé, et puis ça a marché, du coup. En plus, on travaille le matin, du coup, on a toutes nos après-midi. J'ai décidé de travailler cet été pour me faire un peu d'argent de poche pour mes études et pour profiter un peu plus de l'été, faire des activités.”

Dans ce travail d’été, elle apprécie être en autonomie. “J'ai aucune contrainte en soi, je suis autonome. J'ai personne à côté pour m'embêter.” Mais aussi être en contact avec les personnes. “J'aime vraiment aussi ce contact-là avec les gens. On se sent utile. Ils nous attendent, souvent” mais pas avec un café car loin des clichés, les facteurs n’ont pas toujours le temps de s'arrêter.

