Depuis plusieurs semaines, Tatiana, mère baroudeuse, est partie avec sa fille Taiga, un bébé de 11 mois, sur les routes de France à vélo. L’objectif : parcourir 1200 kilomètres entre Carhaix et Hendaye et planter 1200 arbres. Pour que sa fille soit la plus épanouie possible, et la plus confortable aussi, Tatiana veille à ce que Taiga ait ses repères. “Le repère, c'est la remorque, le rythme dans la journée, la tente, la sieste. Les besoins d’un bébé, c’est de se sentir en sécurité, dans un environnement sain et que sa maman se sente bien”. A tous ceux qui lui disait que c’était impossible, que ça allait être compliqué : “Je me dis que finalement non et qu'on se met beaucoup de barrières à écouter les autres. Il faut croire en soi”.

En devenant maman, Tatiana ne s’est pas pour autant “oubliée” : “Le message clé, c'est : ne pas s'oublier c'est: ne pas s'oublier même si on est maman. On reste celle qu'on est. Différente, mais l'essentiel est là”. Son conjoint réalise actuellement de gros travaux de démolition, “avec beaucoup de poussière, c’est pour ça aussi que je suis partie” indique Tatiana. Le couple se retrouvera dans quelques étapes pour aller marcher tous les trois, un mois, sur le GR 10.

Le vélo s’est imposé naturellement dans l’aventure de la jeune mère de famille. “J'en ai fait pendant dix ans en compétition sur route. Ma compétition, maintenant, c'est ma fille, c'est de me dire, il faut que j'arrive à telle heure au camping, il faut pas que j'arrive tard, alors je me mets ma compétition en tête toute seule à accélérer. Donc là, j’ai trouvé un vrai but, c’est cool.” L’idée également de cette aventure est de planter 1200 arbres. “C’est aussi une trace que je laisse à Taiga. Dans dix ans, peut-être que ça fera germer en elle quelque chose”.

