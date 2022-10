Tristan Waleckx et Magali Berdah débriefent Complément d’enquête

“J'ai pas dit oui tout de suite, parce que j'avais peur”

La dernière émission de Complément d’enquête, “Arnaques, fric et politique : le vrai business des influenceurs”, diffusée ce 11 septembre 2022, a secoué les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités présentes dans le documentaire ont demandé à être retirées, et ont engagé des avocats. Pourtant, rien n’a été modifié, assure son présentateur Tristan Waleckx. “On a quasiment la moitié des personnes qui apparaissent dans le reportage qui nous ont demandés à ne plus apparaître. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très étonnant. Plusieurs influenceurs nous demandent de disparaître du reportage, Magali Berdah de couper une partie du reportage, ce qu'on n'a pas fait, ça, pour le coup, je le garantis.” Quand les influenceurs font de la publicité mensongère

Magali Berdah est la directrice de Shauna Events, une agence pour influenceurs. Elle a notamment été mise en cause lors de la diffusion de l’épisode. “L'influence, c'est vecteur de beaucoup de choses positives. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des failles et qu'il n'y a pas un manque d'encadrement, et qu'il n'y a pas de problèmes. pas de problèmes. Ça serait mentir de dire ça. Je refuse de supporter sur mes épaules à moi l'intégralité d'un métier qui ne m'appartient pas.” La directrice a reçu de nombreux commentaires haineux en ligne. “Si je ne réponds pas, j'ai quelque chose à cacher, donc on est mis en cause, donc je réponds, mais je me fais défoncer et je reprends encore une vague de haine.” C'est qui, Magali Berdah ?