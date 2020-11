Trump vs Biden : le dernier débat avant l'élection

Joe Biden VS Donald Trump : Le dernier débat

J-11 avant l’élection du Président américain. Donald Trump et Joe Biden ont pu échanger à l’occasion d’un dernier débat. Cette fois-ci, les candidats ont été moins virulents.

C’était un débat plus calme. Cette fois, les candidats à l’élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden, ont pu débattre de façon plus sereine. Il s’agissait du dernier débat avant le Jour J : le nouveau Président des États-Unis d’Amérique doit être élu le 3 novembre.

Toujours des attaques

D. Trump : « On ne peut pas s'enfermer dans une cave comme le fait Joe. » J. Biden : « Ce type est un sifflet pour chien aussi gros qu'une corne de brume. » D. Trump : « C’est vous qui prenez l'argent de Wall Street, pas moi. » J. Biden : « Je reste encore quelques minutes. Je sais que vous devenez anxieux. » D. Trump : « Pendant qu'il vendait des oreillers et des draps, j'ai vendu des antichars à l'Ukraine. » J. Biden : « …au lieu d'être dans une fosse de sable sur son terrain de golf, il aurait dû négocier » D. Trump : « Vous êtes le grand homme. Je crois que je ne sais pas, peut-être pas. »

La transition écologique

J. Biden : « Il pense que le vent cause le cancer, les éoliennes. » D.Trump : « J'en sais plus sur le vent que toi. C'est extrêmement cher. Ça tue tous les oiseaux. »

J. Biden : « Je n'ai jamais dit que j'étais contre la fracturation (hydraulique). » D. Trump : « Vous l'avez dit dans une vidéo. » J. Biden : « Non… montrez la vidéo. Mettez-la sur votre site web. » D. Trump : « Je la mettrai. »

Le Plan Biden

D. Trump : « Si vous regardez son plan, son plan environnemental, vous savez qui l'a développé ? AOC et trois autres. Elles ne savent rien du climat. » J. Biden : « C'est pour ça qu'il parle de toutes ces foutaises. » D. Trump : « Ils veulent démolir des bâtiments et en construire de nouveaux avec de toutes petites , minuscules. »

J. Biden : « C'est le même type qui vous a dit la dernière fois que cela allait se terminer à Pâques. C'est le même type qui vous a dit : "Ne vous inquiétez pas, nous allons mettre fin à tout cela d'ici l'été." Nous sommes sur le point d'entrer dans un hiver sombre. » D. Trump : « Je me suis présenté à cause de vous. Je me suis présenté à cause de Barack Obama parce que vous avez fait un mauvais travail. »