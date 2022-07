Voilà comment des hommes se sont masturbés devant elles

“La honte doit changer de camp”

“J'étais en mode vieux jogging, vous ne voulez croiser personne, juste faire vos courses tranquillement. Je me suis dirigée vers mon ascenseur. J'entends quelqu'un arriver derrière moi, haletant, je pensais que c'était un voisin. Je me mets au fond de l'ascenseur. Ce monsieur vient se poser à côté de moi, et tout d'un coup, il glisse sa main sous mon manteau et il me touche les fesses. Je lui dit d’arrêter. Il s'est avéré, quand j'ai baissé les yeux, que ce monsieur était en train de se masturber, toujours en essayant de me toucher. J'ai couru jusqu'à ma porte. Il m'a suivie jusqu'à chez moi, au bout du couloir. J'ai réussi, je ne sais par quel miracle, à sortir mes clés et à m'enfermer chez moi” raconte Clara. 5 conseils en cas de harcèlement : la règle des “5D”

Dans le métro, dans la rue, à la bibliothèque, en classe verte… Elles étaient adolescentes quand elles ont été confrontées à des exhibitionnistes. Elles racontent ce qu’il s’est passé. “Je croise la route d'un homme qui est en voiture et qui s'arrête et il me demande sa route. Je regardais la route pour me souvenir des directions. Quand j'ai reposé les yeux sur lui, il était en train de se masturber devant moi. Je me suis sentie tellement sale après ce qui s'est passé alors que je n'avais rien fait. La honte doit changer de camp” ajoute Héloïse. Anny, Laurine, Aminata, Cécile ou encore Arjeta, retrouvez les témoignages d’autres jeunes femmes. Ce compte Instagram recense les témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue