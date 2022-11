Chanson dans la tête : c’est quoi un ver d’oreille ?

Avoir un ver d’oreille, “c’est complétement normal”

9 personnes sur 10 en attrapent au moins un chaque semaine, c'est le ver d'oreille, ou encore cet air obsédant d'une chanson qui reste incrustée dans la tête. Avoir fréquemment une mélodie en tête, "c'est quelque chose de complètement normal" explique Nicolas Farrugia, neuroscientifique à l'IMT Atlantique. "On parle de quoi ? On parle d'avoir un refrain va durer quelques secondes. Par exemple, Lady Gaga, on va avoir le "Rah, nah-nah-nah-nah" qui est connu pour bien rester en tête. Il y a aussi parfois des associations de mots. Si je vous dis "libérée"… "délivrée".

Concrètement, voilà ce qui se passe dans le cerveau : "On va aller chercher dans la mémoire du cerveau, peut-être la mémoire à long terme, les mélodies. Le cerveau nous lance des choses. Il y a des choses qui émergent de nous, qui ne viennent pas de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, mais qui viennent vraiment de l'intérieur, de ce qu'on a vécu avant, de nos souvenirs, de nos liens et de nos relations. C'est de l'émergence spontanée de contenus" explique Nicolas Farrugia. Il précise que toutes les musiques peuvent se transformer en ver d'oreille, même si certaines sont plus virales suivant leur rythme et leur mélodie.