“Est-ce qu'on est seuls dans l'univers ? Aujourd'hui on n'a pas la réponse, mais on est probablement la génération qui est la plus proche d'obtenir une réponse”. Nathalie Cabrol est astrobiologiste. Elle nous éclaire sur une possible vie extraterrestre. “On a beaucoup de moyens, aujourd'hui, pour explorer l'univers, à l'échelle microscopique ou mégascopique. On a des missions planétaires dans le système solaire, on a d’énormes télescopes, sur Terre ou dans l'espace, et puis on a la recherche de SETI qui elle aussi écoute, regarde et puis l'autre côté de SETI, la partie active, qui est celle d'envoyer, aussi, des messages” précise l’astrobiologiste.

De la vie extraterrestre, la spécialiste indique qu’aujourd’hui “on ne sait pas grand chose”: “Tout ce qu'on sait, c'est qu'on la cherche en employant le modèle terrestre. On fait comme ça parce que c'est le seul modèle qu'on connaisse. Mais aussi, le fait est que les briques de la vie qui nous composent sont les choses absolument les plus communes dans l'univers, elles sont présentes dans l'univers depuis 12 milliards d'années. Non seulement c'est commun, mais en plus, les environnements qui ressemblent à la Terre sont parmi les choses les plus communes aussi qu'on voit dans l'univers, donc ça a une certaine logique, ça ne veut pas dire qu'on rencontrera exactement un second modèle d'humanité, parce que la Terre elle est unique”.

A quoi la vie extraterrestre peut-elle ressembler? Nathalie Cabrol développe quelques pistes: “Sur Terre, partout, il y a des choses qui reviennent toujours. C'est la transmission d'informations, c'est la nécessité de métaboliser, d'avoir de la nourriture, des nutriments, et d'avoir une espèce de refuge qui nous protège des conditions qui nous sont hostiles, qui peuvent être simplement une cellule dans un organisme ou alors une atmosphère autour d'une planète, par exemple. Il y a aussi quelque chose dont on se rend compte sur la Terre, c'est que, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, la vie, elle a besoin, pour pouvoir survivre et s'adapter, d'interagir avec son environnement. Même si la coévolution entre la vie et l'environnement est différente, il doit y avoir des lois universelles qu'on doit pouvoir retrouver à travers l'univers et qui sont une réponse d'adaptation et de préservation.”

“Le fait de chercher d'autres coévolutions nous permet d'apprendre beaucoup plus sur qui nous sommes, quelle est notre place dans l'univers mais aussi sur cette planète. Ça nous permet de comprendre quelles sont les limites d'habitabilité d'une planète, quelles sont les limites à une coévolution, quels sont les seuils à ne pas dépasser, en plus ça nous permet de développer les instruments et la technologie pour interroger cette coévolution, et on peut reprendre toutes ces questions scientifiques et ces instruments et les reverser à l’étude de la Terre pour nous aider et les reverser à l'étude à sortir un petit peu de cette crise climatique aujourd'hui” déclare la spécialiste en astrobiologie.

Nathalie Cabrol l’espère, “l'avenir va le dire, j'espère que ce sera de notre vivant mais je pense qu'on a beaucoup d'atouts à l'heure actuelle pour avoir une réponse assez rapidement… Mais "assez rapidement”, il faut se méfier, je suis géologue, pour moi, "jeune", c'est quelques millions d'années. J'espère que ça ne prendra pas ce temps-là, mais il y a beaucoup d'indices qui indiquent qu'on avance dans la bonne direction”. Elle ajoute: “Le plus on va trouver de vies microbiennes et le plus ça nous donne de chances de trouver une vie évoluée différente de la nôtre. Plus on a de petites choses, plus on a de chances, statistiquement, d'avoir une grande chose complexe”. La recherche se poursuit dans l'espace, à travers les différentes planètes pour comprendre les phénomènes antérieures et actuels, et les scientifiques collaborent sur l'identification de signes qui montreront l'existence d'une vie extraterrestre.

