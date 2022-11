5 choses à savoir sur Victor Wembanyama

“Mon objectif est d’être quelqu’un d’unique”

Il est annoncé comme le premier choix de la Draft 2023 et même considéré par certains comme le meilleur prospect de l'histoire de la NBA. Depuis quelques mois, les USA suivent de très près le joueur français de basket-ball Victor Wembanyama. Son club français basé à Levallois-Peret, le Metropolitans 92, a été invité à disputer des matchs à Las Vegas et la NBA va même diffuser sur sa plateforme des matchs du championnat français. Voici tout ce qu'il faut savoir de la nouvelle star montante du basket français, Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama est né en 2004 au Chesnay à côté de Versailles. Il est issu d'une famille de sportifs. Son père, d'origine congolaise, était triple-sauteur. Sa mère est une ancienne basketteuse de haut niveau. Sa grande sœur est basketteuse professionnelle à Calais en LF2. Quant à son frère cadet, il joue pour l'équipe U18 de l'ASVEL.

Il a eu son bac avec un an d’avance

Considéré comme un personnage de jeu vidéo par Kevin Durant et Stephen Curry, comme un "alien" par Lebron James, Victor Wembanyama n'est pas seulement un grand de 2,21m qui chausse du 55. Il est aussi doté d'une grande envergure et d'une très bonne motricité qui le rend redoutable au shoot et en défense. Une agilité qu'il doit notamment à sa croissance précoce qui lui a permis d'apprivoiser plus rapidement son corps.

Comme de nombreux basketteurs, Viktor Wembanyama est fan de l'ancienne gloire des Lakers, Kobe Bryant, disparu dans un accident d'hélicoptère en 2020. Mais il voudrait en aucun cas s'y comparer, comme il l'a déjà déclaré: "Il y a tellement de joueurs que je respecte mais mon objectif est d'être quelqu'un d'unique. C'est pour ça que je ne suis pas fan des comparaisons."

Viktor Wembanyama n'est pas seulement précoce au basket. Il a eu son bac en 2020 avec un an d'avance. Il aime les jeux de société, lire des livres et dessiner. Il est fan de Lego, de The Witcher et de Star Wars.