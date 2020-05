Une vie : Michael Jordan

Michael Jordan : superstar du basket, philanthrope et meme

C’est l’un des plus grands basketteurs de l’histoire, il est le premier sportif à être devenu milliardaire, il a investi son argent pour venir en aide aux plus démunis : c’est Michael Jordan.

Michael Jordan naît en 1963 à Brooklyn et grandit à Wilmington, en Caroline du Nord. À 15 ans, il n’est pas choisi pour intégrer l’équipe première de basket de son lycée car il est jugé trop petit. Mais grâce à son travail acharné et parce qu’il grandit de 10 cm en un été, il intègre finalement l’équipe et se fait remarquer.

Il intègre l’équipe des Chicago Bulls en 1984

À 18 ans, du haut de son 1m98, il obtient une bourse pour intégrer l’université de Caroline du Nord. L’année suivante, il marque le panier qui permet à son équipe de remporter le championnat universitaire.

En 1984, il est drafté par la NBA et intègre l’équipe des Chicago Bulls. Dès sa première saison, il signe un contrat de sponsoring avec la marque Nike, pour 500.000 dollars par an sur cinq ans. Alors qu’il n’aimait pas la chaussure et aurait préféré signer avec Adidas, la marque à la virgule lance finalement quelques mois plus tard la mythique basket Air Jordan 1.

Le 6 février 1988, il remporte pour la deuxième fois le prestigieux Slam Dunk Contest face à Dominique Wilkins en réalisant un dunk devenu mythique depuis la ligne des lancers francs.

À 25 ans, il remporte pour la première fois le titre de Meilleur Joueur de la NBA. Le 7 mai 1989, il marque "The Shot", point gagnant sur le buzzer qui siffle la fin du match face aux Cleveland Cavaliers au premier tour des playoffs de la Conférence Est en 1989. Ce panier est considéré comme un tournant dans la carrière de Michael Jordan et de l’histoire de la NBA.

En 1991, il remporte son premier titre de champion de NBA avec les Chicago Bulls. Cinq autres titres suivront en 1992, 1993, 1996, 1997 et 1998. À 29 ans, il rejoint l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de Barcelone.

Surnommée la « Dream Team » car composée de plusieurs joueurs légendaires de la NBA, dont Larry Bird et Magic Johnson, l’équipe gagne l’or olympique en remportant 8 victoires sur 8 matchs. Le 23 juillet 1993, le père de Michael Jordan est abattu dans sa voiture et son corps abandonné dans un marais, où il ne sera retrouvé que 10 jours plus tard.

Première retraite en 1993

Le 6 octobre 1993, Michael Jordan décide de prendre sa retraite et de se lancer dans une carrière dans le baseball. Le 18 mars 1995, il annonce son retour chez les Chicago Bulls dans un communiqué de presse laconique : « Je suis de retour. »

À 33 ans, il partage l’affiche du film Space Jam avec le personnage animé Bugs Bunny. Le 11 juin 1997, malgré une forte grippe, il marque 38 points face au Utah Jazz et offre la victoire aux Chicago Bulls. Le 13 janvier 1999, il annonce une nouvelle fois sa retraite. En 1999, il lance un plan à 5 millions de dollars sur cinq ans pour aider les professeurs qui enseignent dans des quartiers défavorisés.

À 38 ans, il fait son retour avec les Wizards de Washington, l’équipe dont il est copropriétaire. Pour cette saison, il annonce faire don de son salaire aux victimes de l’attentat du Pentagone survenu le 11 septembre 2001.

Il reçoit la médaille de la Liberté des mains de Barack Obama

Le 16 avril 2003, il joue son dernier match en NBA. En 2009, il entre au Basketball Hall of Fame et les larmes qu’il verse en prononçant son discours feront de lui un meme. À 47 ans, il devient le premier joueur à racheter un club : les Bobcats de Charlotte, aujourd’hui les Charlotte Hornets.

À 53 ans, il reçoit la médaille de la Liberté, plus haute distinction américaine, des mains de Barack Obama. En 2017, il annonce faire don de 7 millions de dollars pour la construction de deux hôpitaux à Charlotte, dont le but est d’accueillir les patients qui n’ont pas d’assurance santé. Le premier hôpital ouvre en octobre 2019.

À 55 ans, Michael Jordan fait don de 2 millions de dollars aux habitants de sa ville de Wilmington qui ont été frappés par un ouragan. The Last Dance, une série documentaire qui retrace sa carrière, sort sur Netflix en avril 2020. La série, qui revient sur la dernière saison du basketteur, fait des records d'audience dès sa première diffusion sur la chaîne ESPN.