JO 2024 : À l'entrainement avec le surfeur Kauli Vaast

La préparation physique et mentale, clés de la réussite





Kauli Vaast, surfeur, explique : "Un surfeur de haut niveau, il s'entraîne souvent, il s'entraîne aussi mentalement, et il passe beaucoup de temps dans l'eau." Les entraînements ne se limitent pas à l'eau, ils sont complets. "C'est ça qui est top : de pouvoir s'entraîner physiquement, mentalement, en visio", ajoute-t-il. Il travaille notamment sur "la visualisation, la respiration, la rapidité, les réflexes du cerveau" avec une préparatrice mentale américaine. Pour Kauli Vaast, "c'est hyper important et primordial pour un athlète d'avoir une préparation mentale, un suivi, parce qu'on passe par beaucoup de stress."

Brut a suivi Sasha Zhoya, coureur professionnel et sportif aux JO 2024





Surmonter les défaites et garder la motivation





"On perd beaucoup plus qu'on ne gagne, surtout en surf", reconnaît le surfeur. C'est pourquoi "il faut être assez fort mentalement pour, justement, après une défaite, revenir plus fort et pouvoir garder cette rage." Il explique gérer le stress en trouvant "le juste milieu entre la compétition et le moment où je rentre à la maison" pour se ressourcer. Les échecs font partie du processus : "Je suis fatigué, je n'ai pas réussi à prendre de bonnes vagues. En plus, là, il fait hyper froid, j'ai mal au crâne."

Curvy Surfer Girl : elle se bat pour l'inclusion dans le surf





Les spécificités de l'entraînement pour Teahupoo





S'entraîner pour la mythique vague de Teahupoo à Tahiti demande des préparatifs particuliers selon Kauli Vaast : "C'est un spot qui est pas facile à surfer pour l'ensemble des surfeurs parce qu'il est technique et puis c'est une vague qui demande beaucoup d'entraînement."

Ils fabriquent des planches de surf grâce à l’impression 3D





Les conditions peuvent changer radicalement chaque jour. L'équipement est également crucial avec des planches spécifiques : "La magic board, c'est vraiment celle où tu vas monter dessus, tu sais exactement ce qu'elle va faire." Le surfeur insiste aussi sur l'importance de la prévention des blessures à Teahupoo : "C'est le moment où, par exemple, moi, j'aime bien surfer les grosses vagues où tu sais que tu peux… voilà, tu peux vraiment te blesser gravement, tu peux même mourir des fois."

Un jour avec la surfeuse Vahine Fierro