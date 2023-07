Le camp du Tourmalet

Au col du Tourmalet, l’ambiance est au rendez-vous. Liam et ses copains attendent cet évènement depuis un an, le Tour de France. À cette occasion, ils se sont parés de leur plus beau déguisement et ont posé leur campement sur le col pour être aux premières loges, la veille du passage du Tour. Coin barbecue, petite tente, stade fléchettes, la bande a organisé les lieux pour être le plus confortable possible et créer une ambiance festive. “Je crois qu'on ne peut pas être mieux. Col mythique, on s'est dit: 'il faut faire quelque chose de mythique. Sans nous, ici, tu n'as pas de musique, tu n'as pas d'ambiance. Les gens attendent qu'une chose, c'est le Tour '”, explique Liam.

Avec Patrick Dancoisne, effaceur du Tour de France





Pour Andy, il suffit d’un déguisement, d’une corne de chasse, des copains et de l’alcool “avec modération” pour créer une bonne ambiance au Tour de France. “Être supporter français au Tour de France, c'est beaucoup de déceptions, mais c’est beaucoup de grands moments de plaisir, de grands moments de joie comme ça. Et ça rapproche les nations : le Brésil, la France, des Belges, des Basques…”

Tour de France: il anime une émission autour du handicap





Puis vient le clapping, un moment qui renforce les troupes, suivi du passage des coureurs acclamés par la foule. “C'était fabuleux, on a tout donné. Là, on n'a pas triché, on ne peut pas dire qu'on a triché. On va reprendre les nuages ce soir, je peux te dire qu'on ne va pas passer une bonne soirée, mais au moins, on aura vu le Tour... et le grand Tour! Et tout le monde peut être fier de lui, parce que l'ambiance, sur le Tourmalet, c'était ça.”, ajoute Liam.

Sur la route du Tour de France avec la caravane E.Leclerc