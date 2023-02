Dans la cabine du commentateur Smaïl Bouabdellah avant OM-PSG

Comment on prépare un match quand on est commentateur ? On était au stade Vélodrome avant OM-PSG dans la cabine de Smaïl Bouabdellah, la voix de la Ligue 1 sur Prime Video. Son arme secrète : une bonne vieille gomme…