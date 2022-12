L'histoire du footballeur polonais Robert Lewandowski

## “Si tu gagnes aujourd'hui, tu peux gagner demain”

“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être un joueur de football professionnel.” Robert Lewandowski est l’un des meilleurs buteurs d’Europe, et la France va devoir l’affronter lors de son match contre la Pologne. Il naît en 1988 à Varsovie, en Pologne dans une famille sportive. Sa mère est volleyeuse, son père est footballeur et lui fait toucher ses premiers ballons. “Il est arrivé au premier entraînement, c’était un petit garçon maigre, le plus petit de toute l’équipe mais avec le plus grand cœur, la plus grande ruse et le plus de talent. Dès le début, on voyait que c’était un grand talent”, raconte Krzysztof Sikorski, président du club du Varsovia. L’histoire de Cristiano Ronaldo

À 17 ans, il signe son premier contrat pro en 3e division polonaise mais il a du mal à s’imposer. L’année suivante, il perd son père des suites d’une longue maladie. “Mon père me disait : ‘Si tu gagnes aujourd'hui, tu peux gagner demain.’ Alors, je savais que je n’abandonnerai jamais”, disait-il. Robert devient un bourreau de travail, et s’impose en première division polonaise avant de rejoindre Dortmund en 2010 avec qui il sera sacré champion d'Allemagne à deux reprises. Ballon d’or 2022 : l’histoire de Karim Benzema

Il signe le quintuplé le plus rapide de l’histoire

En 2013, il s'illustre en Ligue des champions en marquant 4 buts au Real Madrid. “Je crois que c'est la première fois que je marque quatre buts. Et la première fois que je suis en demi-finale de la Ligue des Champions”, expliquait-il sur le côté du terrain. La même année, il se marie avec Anna, championne de karaté et coach sportive avec qui il s'entraîne. En 2013 toujours, il s'envole pour le Bayern Munich, équipe avec laquelle il gagne le surnom de “Lewangoalski”. “Je suis à présent un joueur du Bayern et je veux être bon et j’espère que nous allons être la meilleure équipe au monde.” Qui est Erling Haaland ?

En 2015, il marque 5 buts en 9 minutes, signant ainsi le quintuplé le plus rapide de l’histoire. En 2019, il devient le meilleur buteur européen. L’année suivante, il remporte la Ligue des Champions, et est pressenti pour remporter le Ballon d'or, mais le trophée est annulé à cause de la crise sanitaire. Avec 1,2 but par match, c’est l’attaquant européen le plus prolifique en 2021. Il reçoit le trophée du meilleur buteur de l’année. Après 8 saisons au Bayern Munich, il rejoint le FC Barcelone durant l’été 2022. Au Qatar, il participe à sa 2ème Coupe du monde avec la Pologne. Une vie : Zinedine Zidane