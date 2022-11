De "faux" supporters qui défilent au Qatar? Voici ce que l’on sait

Ces “faux” fans auraient été payés selon la presse britannique

Sur ces vidéos, on voit des centaines de fans de football qui encouragent le Brésil, le Portugal l’Allemagne ou encore l'Argentine à Doha. Mais de nombreuses personnes doutent de leur véritable nationalité. La presse britannique affirme même que ces derniers ont été payés. En cherchant, on peut voir que ces fans de sport semblent participer à la communication de la Coupe du Monde du Qatar. Ils sont pour la plupart d'origine indienne et auraient été sélectionnés pour rejoindre un fan club. Chacun porte le maillot d'une équipe pour ensuite défiler et mettre l'ambiance. Quelles villes vont boycotter la Coupe du monde au Qatar ?

Toutes les pages Instagram de ces fans club ont été créées au début de l'été et avant ces premiers défilés, on voit bien qu'aucun contenu ne laisse penser que ces personnes étaient déjà fans de ces équipes. Sur les différentes photo d’un même compte, cette jeune fille est fan du Brésil puis de la France et enfin du Qatar. Interview exclusive de Didier Deschamps sur Brut

Et quelques jours avant de supporter le Brésil, sur un autre compte Instagram, un jeune homme posait avec tout l'attirail de l'organisation. Pour autant, le Qatar ne semble pas s'en cacher puisqu'il est assez facile de se rendre compte de cette mascarade. C'est une nouvelle polémique qui intervient à 6 jours du début du Mondial 2022 alors que les appels au boycott se sont multipliés ces dernières semaines. Coupe du monde au Qatar : la réalité des conditions de travail