Entretien exclusif avec Usain Bolt chez lui en Jamaïque

Usain Bolt explique que sa carrière a débuté presque par hasard à l'école, lorsqu'un de ses coachs l'a défié dans une course avec un repas en jeu. "À l'époque, quand j'étais gamin, c'était un événement que quelqu'un vous paie un déjeuner. Donc c'est ce qui m'a fait relever le défi", raconte-t-il. Bien qu'il avoue avoir été fainéant au début, son entraîneur Glen Mills l'a poussé à changer d'attitude et à travailler plus dur vers l'âge de 19 ans. C'est ainsi que la légende a commencé à se forger.

Surmonter les défis et les doutes





Malgré une scoliose et le fait d'être grand pour un sprinteur, Usain Bolt n'a jamais envisagé d'abandonner. "Pour moi, je crois que ça n'a jamais été une option. Je ne pouvais pas vivre sans faire ce sport", affirme-t-il. Avec l'aide de son coach, il a appris à contourner ses points faibles pour développer ses forces. Un des moments les plus stressants de sa carrière a été les Championnats du monde juniors 2002 à domicile à 15 ans, où il dit n'avoir "jamais été aussi nerveux".

La clé de la motivation et de la réussite





Usain Bolt souligne l'importance d'avoir un adversaire à battre pour rester motivé. Des rivaux comme Gatlin et Tyson Gay l'ont poussé à se dépasser. Aux Jeux de Londres 2012, en tant que champion en titre, la pression était intense mais il était "prêt à montrer au monde" sa suprématie. Sa plus grande motivation était de remporter deux fois l'or olympique sur 100m et 200m, un exploit inédit.

Malgré tous ses succès, il a toujours su rester humble et profiter de la vie, convaincu que cacher sa personnalité n'aurait fait que le stresser davantage. En fin d'entretien, le sportif évoque avec humour un possible duel contre Kylian Mbappé, qu'il admire mais juge incapable de le battre sur 100m.

