“Avant d'être Kylian Mbappé, juste en tant que personne tout simplement, s’engager, c'est quelque chose qui compte pour moi”. A l’occasion de l'événement Oakley x OneSight x IBKM, qui a pour objectif d’équiper 1000 enfants défavorisés de lunettes de correction et solaires, Brut a échangé avec Kylian Mbappé sur ses engagements personnels. “Aider les autres, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Ça vient, je pense, de mon éducation et du fait aussi que je suis arrivé ici parce qu'on m'a aidé. Et je pense que c'est le cursus normal de la vie: lorsqu'on t'a aidé, tu arrives dans une position où tu as réussi et c'est à ton tour d'aider. Et j'espère qu'un jour, des enfants qui sont là vont réussir et ce sera à leur tour d'aider quand moi, je ne le pourrai plus” déclare le sportif.

“On m'a aidé quand j'étais à Monaco et on m'a aidé aussi au PSG, dans le foot, dans ma vie, parce qu'on oublie souvent que derrière le sportif, il y a un homme, et j'ai grandi normalement, j'étais peut-être en avance sur le terrain, mais en dehors, j'étais jeune homme normal, qui avait des expériences de vie, qui avait des choses à apprendre, à traverser. Et il y a des gens qui m'ont tendu la main et je les remercie pour ça, et c'est pour ça que j'ai envie de faire de même maintenant” explique le joueur de football, qui ajoute: “Quand tu as des frères et soeurs, tu es éduqué dans le partage. On a toujours eu ce sens du partage. J'aime partager les choses avec les gens que j'aime, avec les gens que je peux aider dans la mesure du possible. Et c'est toujours un plaisir pour moi de le faire”.

En 2020, le star du PSG a lancé son association, IBKM, qui a pour objectif d’accompagner des jeunes issus principalement de milieux modestes pour leur faire découvrir des activités sportives et culturelles et “leur donner une opportunité de prendre leur destin en main”. Cette association, c’est sa “plus grande fierté parce que c'est quelque chose que, vraiment, on a beaucoup travaillé qui prend sens, qui prend forme, et de voir tous les projets qu'on a pu réaliser déjà et tous les projets qui sont en cours, c’est formidable. C’est quelque chose que je n’ai aucun mal à promouvoir parce que c’est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Venir ici et voir les enfants, c’est un plaisir sans nom. On dépense sans compter, on prend de notre temps sans compter. Donner le sourire aux enfants, c’est quelque chose qui n’a pas de prix”.

Lors des évènements avec IBKM, Kylian Mbappé veille à être accessible face aux enfants: “Pour eux, on représente quelque chose d'irréel. Par exemple, mes neveux et nièces pensent que je n'existe qu’à la télé, ils ne savent pas que j'existe en vrai. Pour les enfants, il faut essayer d'être encore plus accessible, leur montrer vraiment qu'on est deux êtres humains pareils et qu'on vient passer une après-midi ensemble”. Il tient également à garder du temps dans son emploi du temps de sportif pour le consacrer à son association. “J'essaye d'être là le plus possible, parce que pour moi, c'est important d'être là. Je ne vois pas ça comme une contrainte. Je mets de mon temps, mets de mon énergie parce que j'aime ça et parce que j'ai vraiment envie que ces enfants aient la même chance que j'ai eue dans mon domaine”.

Pour lui, “l’être humain” et non seulement le footballeur a une responsabilité éducative. “Si tout le monde fait tout son possible, je pense qu'on arrivera vers quelque chose de bien meilleur que ce qu'on a actuellement”. Peu importe son avenir sportif, il déclare toujours s’engager à l’avenir dans son association. “Je peux jouer n'importe où, je peux jouer n'importe quand, c’est quelque chose qui ne rentre pas du domaine du joueur, qui rentre du domaine de l'homme. Tant que je serai vivant et que j'aurai la force de le faire, eh ben je le ferai. J'arrêterai quand je sentirai que je ne suis plus capable, et là, il faudra passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Mais d'ici là, l’association est dans de très bonnes mains et elle aura encore grandi encore plus”.