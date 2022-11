Fini le short blanc pour les joueuses de Manchester City

C’est le premier club de Super League à abandonner les shorts blancs

Les joueuses de football de Manchester City ne porteront plus de short blanc afin d’éviter l'inconfort pendant les règles. Porter du blanc quand on a ses règles, c'est un problème qui a été mis en évidence par des femmes pas seulement dans foot mais aussi dans le plein d'autres sports: tennis, criquet, rugby… Des athlètes ont déclaré que cela leur provoquait du stress, notamment celui des fuites, et que cela pouvait devenir un obstacle à la pratique du sport, voire être un motif d'abandon. Les règles dans la publicité : 60 ans de tabou

Cet été des joueuses de tennis avait remis en question le code vestimentaire tout en blanc du tournoi de Wimbledon et les joueuses de l'équipe de foot d’Angleterre avaient aussi exprimé leur frustration de devoir jouer en blanc. C'est la première fois qu'un club de Super League choisit d'abandonner les shorts blancs. L’équipementier Puma a annoncé que la prochaine couleur sera officiellement adoptée à partir de la saison prochaine, mais en attendant, les joueuses de Manchester City ont déjà porté du bordeaux lors d'un match ce mercredi. Cette décision de Manchester City pourrait envoyer un signal aux équipes féminines de sport du monde entier, et notamment pourquoi pas, à un club féminin France. Tour du monde du prix des protections périodiques