L’histoire de Cristiano Ronaldo

“Son surnom, c’était ‘la petite abeille’”

C'est l'un des plus grands footballeurs de l'Histoire… Cristiano Ronaldo naît le 5 février 1985 sur l'île de Madère, au Portugal, dans une famille modeste. À seulement 11 ans, il signe son 1er contrat pro au Sporting Clube de Portugal. "Il était maigrichon mais très rapide. Son surnom, c'était 'la petite abeille', mais il avait aussi un autre surnom, 'le pleurnichard', parce que si personne ne lui passait la balle, il se mettait à pleurer. Il détestait perdre, il marquait beaucoup de buts", le décrivait Ricardo Santos, Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Un début de carrière très jeune

À 15 ans, en raison d'une malformation cardiaque, il subit une opération du cœur. Trois ans plus tard, Manchester United le recrute pour 15 millions d'euros. Il y reste 6 ans et marque 118 buts. À 20 ans, il apprend que son père est décédé à quelques heures d'un match avec le Portugal. Il jouera quand même et sera élu homme du match.

En 2008, il remporte la Ligue des champions et remporte le 1er de ses 5 Ballons d'or. "J'ai marqué un but mais j'ai raté un penalty. C'est comme si c'était le pire jour de ma vie", avait-il déclaré aux journalistes. En 2009, il signe au Real Madrid pour 94 millions d'euros, un record à l'époque. En 6 saisons au Real, il marque 364 buts, plus d'un par match en moyenne. En 2010 naît son premier enfant: Cristiano Junior.

Le meilleur buteur de la Ligue des Champions

En 2016, il remporte l'Euro, une première pour le Portugal. "Merci beaucoup ! Cette victoire est la vôtre, à vous, au Portugal, à tous les immigrés qui sont ici. On mérite d'écrire l'Histoire du Portugal, nous sommes les premiers à gagner une compétition majeure pour notre pays, mais c'est grâce à votre soutien du début à la fin. Merci à tous", s'exclamait-il.

En 2017, il dévoile la photo d'Eva et Mateo, des jumeaux nés d'une mère porteuse. Quatre mois plus tard, sa compagne Georgina Rodríguez accouche d'une fille: Alana. L'année suivante, il signe à la Juventus de Turin pour 105 millions d'euros. En 2019, il est sacré champion d'Italie et devient le 1er joueur de l'Histoire à remporter le championnat anglais, espagnol, Italien. Cette année-là, il est condamné pour fraude fiscale en Espagne. En 2021, il annonce son départ de la Juventus et rejoint son ancien club Manchester United. Après plusieurs matchs sur le banc, Cristiano Ronaldo quitte une nouvelle fois le club mancunien moins de 18 mois après son arrivée.

En avril 2022, il annonce avec sa compagne le décès de leur fils nouveau-né. "C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir (…) Notre garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons pour toujours", avait-il posté sur Instagram. Il devient la première personne à dépasser les 500 millions d'abonnés sur le réseau social. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, devant Lionel Messi et Robert Lewandowski. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, du Real Madrid, de la sélection du Portugal. Cristiano Ronaldo dispute au Qatar sa cinquième Coupe du monde.