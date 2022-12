L’histoire derrière “Freed From Desire” de Gala

“On n’a pas besoin de grand-chose”

“Voir ces hommes danser sur ‘Freed from Desire’, c’est très positif. Ils dansent, ils font la fête, ils dansent, ils bougent leur corps. Ça fait plaisir de voir des hommes danser, plutôt que de faire la guerre.” Gala a écrit et chanté Freed From Desire, musique pop sortie en 1996. La chanson devient rapidement un tube international et se classe à la première place des ventes dans plusieurs pays européens dont la France. Vingt ans plus tard, la chanson est adaptée par les supporters nord-irlandais pendant l’Euro 2016 avant d'être reprise par plusieurs équipes. En ce moment, pour la Coupe du monde de foot, le morceau est régulièrement chanté dans les stades par les fans de sport. Gwen Stefani raconte toute l'histoire derrière Hollaback Girl

En France, Freed From Desire est également régulièrement reprise dans les manifestations comme celle de #NousToutes le 19 novembre dernier consacrée aux violences sexistes et sexuelles. “La France est le pays dont je partage le plus les principes, parce que les gens s’expriment. Ils comprennent très bien les anti-systèmes, les féministes, la communauté LGBTQ. Tout ça est très bien compris”, explique Gala. Hannah Reid raconte toute l'histoire derrière Wasting My Young Years

“On ne trouve pas le bonheur en possédant des choses”

Mais ce morceau, avant d'être le l'hymne des supporters, s’inspire surtout de ce qu’elle a vu en arrivant aux États-Unis. “Il y avait un fossé entre les très, très riches et les pauvres, les SDF, les oubliés. J’avais remarqué que certaines personnes qui avaient tout, qui vivaient dans des maisons incroyables, passaient leur temps à se plaindre parce qu’il leur manquait un truc. Vous avez une grosse voiture, mais vous en voulez une plus grosse. Vous avez une belle maison, mais vos voisins ont une piscine. Vos voisins ont une piscine, mais leur ami a un jet. Ça ne s’arrête jamais !” Chanson dans la tête : c’est quoi un ver d’oreille ?

“J’ai voulu écrire une chanson sur le fait qu’on ne trouve pas le bonheur en possédant des choses, mais en étant en accord avec ses valeurs. C’est aussi le sens de 'Freed From Desire', la simplicité. On n’a pas besoin de grand-chose. La simplicité, c’est se contenter de l’essentiel, on n’a pas besoin de toujours plus. C’est l’idée du minimalisme, de vivre simplement”, conclut la chanteuse. Musique de Stranger Things : qui est Kate Bush ?