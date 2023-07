“C'est avec la tête, parce que si c'était juste le corps, j'aurais arrêté de pédaler à 500 mètres”





Le 2 juillet dernier, le coureur cycliste français de 27 ans, Victor Lafay, a fait sensation à quelques centaines de mètres de l’arrivée en plaçant une attaque qui a surpris tous les coureurs, lors de la deuxième étape du Tour de France 2023. Après un effort tenu jusqu’à la ligne d’arrivée, il a permis de remporter une victoire pour son équipe, Cofidis. Pour Brut, il revient sur ce moment et surtout, l’importance du mental sportif, qui lui a permis d’opérer cette victoire.

“Quand j'ai gagné la deuxième étape, j'étais moins fort physiquement que la première. Donc, on voit que les physique, ça fait pas tout. Il me restait 30 secondes à faire à partir du moment où j'ai eu vraiment mal aux jambes, Et ben c'est le mental qui dit : tu vas gagner une étape sur le Tour. Tu regardes la ligne d'arrivée et tu te dis : bon, ben, maintenant, tu donnes vraiment tout ce que tu as. Tu vas chercher le maximum de ressources que ton corps peut te donner. Et ça, c'est avec la tête, parce que si c'était juste le corps, j'aurais arrêté de pédaler à 500 mètres. C'est sûr” explique Victor Lafay, coureur cycliste de l'équipe Cofidis.





Pour le sportif, le mental est “hyper important” sur plusieurs points : “la confiance et le fait de s'accrocher dans les moments les plus durs, et après, d'arriver encore à se dépasser, justement, à d'autres moments, durant lesquels on aurait envie de se reposer. Quand on est dans la souffrance, le temps passe vraiment lentement, alors que quand on passe des bons moments, comme au massage, ça passe plutôt vite”.

Pour Victor Lafay, les sacrifices sont nécessaires “dans tous les cas”. “Après, il faut trouver un équilibre, en fait. Des fois, on n'a même plus forcément envie de se dépasser parce qu’on se dit j'ai fait plein de sacrifices je suis pas au-dessus du lot. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre faire des sacrifices, et en même temps que ça nous fasse plaisir de les faire et de savoir pourquoi on les fait. Et comme ça, t'arrives encore avec un mental gonflé à bloc pour la course, à te dire : là, je vais puiser quand même au fond de mes réserves et je vais me faire mal”.





“Dans les moments difficiles, il faut toujours trouver le positif. Il y en a toujours. Je pense que c'est important de vivre des moments difficiles pour savoir ce que c'est. Et du coup, quand t'as mal sur le vélo, tu te dis : ouais, j'ai mal, mais c'est physique”. Lorsqu’il n’est pas en compétition, ni en entraînement, le sportif aime déconnecter et penser à autre chose. “Avec Anthony (Perez), on joue à la console dès qu'on a un peu de temps. C'est des moments où on se libère la tête. Et pour moi, le plus important, c'est d'être bien dans sa tête. J'aime bien discuter de plein d'autres choses, mais surtout pas du vélo, parce qu'on en fait déjà tellement... C’est suffisant”.

