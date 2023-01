La polémique Le Graët - Zidane : ce qu’il faut savoir

“Zinédine Zidane ? Je ne l’aurais même pas pris au téléphone”

Hier, en direct sur RMC, Noël Le Graët était interrogé sur le futur de Zinedine Zidane alors qu'il s'exprimait sur le renouvellement de Didier Deschamps à la tête de la sélection française jusqu'en 2026. “J’en ai rien à foutre. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je l’ai jamais rencontré. On n’a jamais envisagé de se séparer de Didier” expliquait le président de la FFF au micro de RMC le 8 janvier dernier. Quand le journaliste lui demande : “Il a pas tenté de vous joindre Zinédine Zidane ?”, Noël Le Graët répond : “Certainement pas. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone”. Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

Noël Le Graët touché par d’autres polémiques

Cette prise de parole a suscité de nombreuses réactions. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le président de la FFF reconnaît des propos maladroits concernant Zidane et lui présente ses excuses. “Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu”. Une vie : Zinedine Zidane

D’autres polémiques ont touché Noël Le Graët ces derniers mois. En octobre dernier, de nombreux témoignages mettaient en cause le comportement du président de la FFF et l’accusaient d’harcèlement sexuel. Le président de la fédération et Florence Hardouin, la directrice générale de l'instance, seront entendus le 10 janvier dans le cadre d'un audit notamment sur les dysfonctionnements au sein de la FFF. Droits d'image : le bras de fer de Kylian Mbappé et la FFF