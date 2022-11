Qatar : ces supporters nettoient les tribunes après les matchs

A l’initiative du projet Saad Abid

Durant le Mondial, ces supporters marocains ramassent eux-mêmes les détritus dans les estrades après le match face à la Croatie. A l’initiative de ce projet Saad Abid, qui relaie sur son compte Instagram le projet des fans marocains. Avant les évènements, ils distribuent des sacs poubelle. Face aux risques de sanctions, au Qatar, 7 équipes abandonnent le brassard LGBTQIA+

Quelques jours plus tôt, on voyait des supporters japonais nettoyer les estrades après la rencontre Qatar - Équateur. Récemment, ces initiatives se multiplient dans les stades. Sur des vidéos, on voit également des supporters tunisiens ramassant des détritus après le match contre le Danemark. De "faux" supporters qui défilent au Qatar? Voici ce que l’on sait