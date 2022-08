Son job d'été : il transporte des touristes à vélo sur l'île de Ré

“Il y a énormément de passages”

William est payé pour faire du vélo. Cet été, il est chargé de transporter les touristes jusqu'au phare des Baleines. Ce service, il est proposé gratuitement par le département. "En fait c'est un service gratuit qui est fait à la base pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Pour les emmener du parking jusqu'au phare. Ce qu'il faut savoir c'est que le phare c'est un million de touristes à l'année, donc il y a énormément de passages."

Chaque jour, le jeune garçon parcourt entre 60 et 80 kilomètres et achemine entre 150 et 200 personnes. Et pour lui, ce job d'été est un emploi de "rêve". "À mes potes, je leur dis que je fais un job de rêve, que je suis payé à faire du vélo. Ils me disent : 'Quoi ? Pardon ?' Et je dis : 'Ouais, ouais, je me prépare pour le tour de France, la Vuelta…'" Avec ce travail saisonnier, il compte bien mettre de l'argent de côté afin de pouvoir se payer son prochain roadtrip.