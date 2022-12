Star Wars en vrai ? Découvrez le sabre laser sportif

L'Académie de sabre laser de Strasbourg a ouvert en 2018

Guieu Fabien est enseignant de sabre laser. En 2018, il a ouvert l'Académie de sabre laser de Strasbourg. “On a perverti un petit peu l'art martial pour en faire un sport”. Selon lui, tout le monde peut s’y retrouver : “Moi, je suis issu des arts martiaux traditionnels japonais depuis plus de 18 ans. Les fans peuvent recréer leurs combats en chorégraphie. Ceux qui cherchent un peu du martial, ils peuvent faire des katas techniques. Les sportifs, ils peuvent s'y retrouver en faisant du combat sportif”. Ils pratiquent le sumo à Paris

L’équipement est constitué d’un sabre laser laser, “constitué d'une poignée en aluminium, reliée à une LED, et une lame en polycarbonate. On peut en trouver à partir de 100 €” explique Guieu Fabien. Chaque sportif doit également porter un masque d’escrime, des épaulières et des coudières coquées, des gants, un bustier pour les femmes, des grenouillères avec une coque et des protège-tibias. Star Wars : Anthony Daniels, l'acteur dans le costume de C-3PO

Le 1er championnat de France est prévu en février 2023

Cela fait 4 saisons que Robin suit cette pratique. Il explique les règles du jeu : “Un combat va se finir soit au bout de 3 minutes, soit au premier combattant à 15 points”. Les joueurs qui observent le combat lèvent à la fin la main pour indiquer les zones qui ont été touchées selon eux : 3 points pour les jambes ou les bras, 1 point pour le manche ou les mains et 5 pour le torse. Une journée à la Kevin Mayer Experience

Robin s’est mis à pratiquer le sabre laser pour plusieurs raisons. “La version officieuse, c'est qu'on m'a dit : c'est qu'on m'a dit: "Viens, il y a un bâton qui fait de la lumière et tu peux taper sur des geeks!” C'est une version plus ou moins vraie. Après, concrètement, je voulais me remettre au sport, j'ai voulu essayer, ça m'a plu, donc j'ai continué”. Et selon lui, être fan des films Star Wars n’est absolument pas un critère. Il n’est lui-même “pas spécialement” fan des films. Quand les médaillés olympiques français parlent de leur sport

Les premiers clubs de sabre laser sont apparus aux Etats-Unis à la fin des années 1970. La Fédération française d'escrime reconnaît le sabre laser comme l'une de ses disciplines depuis 2018 et compte un peu plus de 2500 licenciés. Le 1er championnat de France est prévu en février 2023. Valériane Vukosavljević a disputé les JO en étant enceinte