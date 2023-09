A 17 ans, il dispute son premier match professionnel





Discret, humble, il est surnommé Toto, Super Dupont, ou Le ministre de l'Intérieur, il est l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde... Capitaine de l’équipe de France, demi de mêlée, c'est Antoine Dupont. Il naît le 15 novembre 1996 à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées et grandit dans le village de Castelnau-Magnoac. Son père, Jean, est éleveur de porcs noirs de Bigorre. Sa mère, Marie-Pierre, est infirmière. est infirmière. A 4 ans, il commence à jouer au rugby au Magnoac FC. Enfant, il assiste régulièrement aux matchs du Stade toulousain, son club de cœur.

Les valeurs du rugby, par Isabelle Ithurburu





À 15 ans, il intègre le centre de formation du RC Auch et connaît ses premières sélections en équipe de France juniors. En parallèle, il continue ses études à Toulouse, où il passe son bac S, spécialité SVT. À 17 ans, après avoir rejoint le Castres Olympique, il dispute son premier match professionnel. Il marque son premier essai trois mois plus tard. A Castres, il vit en colocation avec Anthony Jelonch, son futur coéquipier en équipe de France. À 20 ans, il est convoqué pour la première fois avec les Bleus. Quelques mois plus tard, il rejoint le Stade toulousain. Avec Toulouse, il remporte la Coupe d'Europe en 2021 et trois championnats de France.

Un jour avec Pierre Damond, espoir du Rugby Club Toulonnais





A 25 ans, il reçoit le prix World Rugby du meilleur joueur du monde





À 23 ans, alors qu'il enchaîne les matchs avec Toulouse et l'équipe de France, il décroche un master en management du sport à la Toulouse School of Management. La même année, il dispute sa première Coupe du monde, au Japon. L'équipe de France est éliminée en quart de finale. Avec son frère Clément, ils font renaître à l'automne 2021 la ferme-hôtel de leurs grands-parents à Castelnau-Magnoac. “C'est un projet entrepreneurial, mais c'est aussi un projet affectif. C'est là où j'habitais quand j'étais petit. Mon grand-père avait fait agrandir une ancienne métairie pour en faire un hôtel-restaurant qui avait fermé en 2011, qu'on a rouvert pour faire un domaine événementiel avec mon frère, où on fait tout ce qui est mariages, séminaires, activités…” commentait le sportif.

Le régime alimentaire d'Anthony Belleau, joueur de rugby pro





A 24 ans, il récupère le brassard de capitaine de l'équipe de France de rugby. À 25 ans, après Fabien Galthié et Thierry Dusautoir, il devient le 3e joueur français à remporter le prix World Rugby du meilleur joueur du monde. En 2022, les Bleus remportent le Tournoi des Six Nations, dont il est élu meilleur joueur. En 2023, il participe au spectacle des Enfoirés et apparaît aux côtés d'autres sportifs, comme Olivier Giroud ou Tony Parker, dans le clip des frères toulousains Bigflo & Oli, Dernière. La même année, il inaugure sa statue de cire au musée Grévin. Le 17 juin 2023, à 26 ans, il remporte un troisième bouclier de Brennus avec le Stade toulousain. Quelques mois plus tard, il porte le brassard de capitaine des Bleus lors de la Coupe du monde organisée en France.

Ils vont participer à la Coupe du monde de rugby amateur