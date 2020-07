Une vie : le club mythique de Liverpool

En juin 2020, après 30 ans d’attente, les « Reds » ont remporté de nouveau le championnat d’Angleterre. Voici l’histoire de ce club historique.

Le Liverpool Football Club est le club mythique d’une ville portuaire et industrielle située au nord-ouest de l’Angleterre. Il naît en 1892 d’une scission avec Everton FC, l’autre club de la ville et éternel rival.

Un hymne : « You'll Never Walk Alone »

La première équipe joue en bleu et blanc. Elle est composée en majeure partie de footballeurs écossais. En 1901, Liverpool remporte son premier titre de champion d’Angleterre et adopte ses couleurs : rouge et blanc. Le Kop, la tribune des « ultras », tient son nom de la Seconde guerre des Boers au début du XXème siècle, où près de 300 soldats originaires de Liverpool périrent.

En 1963, le groupe britannique Gerry and the Pacemakers reprend la chanson You'll Never Walk Alone, qui deviendra rapidement l’hymne des « Reds ». Du côté du stade d’Anfield, le Liverpool FC connaît son âge d’or notamment grâce à son entraîneur, Bill Shankly. Avec lui, Liverpool enchaîne les titres en championnat et en coupe son premier titre européen en 1973. L’année suivante, Bill Shankly prend sa retraite d'entraîneur. Son successeur, Bob Paisley, continue sur la même lancée : le club de football s’adjuge six trophées européens en 10 ans.

Deux drames terribles dans les années 1980

Dans les années 1980, Liverpool FC est marqué par deux drames, symbolisés par les deux flammes sur le blason du club. En 1985, lors d’une finale européenne contre la Juventus de Turin à Bruxelles, une tribune du stade s’effondre sous le poids des supporters, causant la mort de 39 personnes. Les hooligans sont tenus pour responsable du drame du Heysel.

Les clubs de football anglais sont alors bannis des coupes d'Europe pour cinq ans. Liverpool sera exclu six ans. Cette année-là, Kenny Dalglish, surnommé « King Kenny », devient entraîneur-joueur. Quatre ans plus tard, en 1989, Liverpool FC est à nouveau frappé par une tragédie : la catastrophe de Hillsborough. Dans le stade de Sheffield, 96 personnes perdent la vie après un mouvement de foule dans la tribune réservée aux supporters de Liverpool.

C’est la pire catastrophe de l'histoire du football britannique. Les supporters sont une nouvelle fois montrés du doigt. Mais en 2012, une commission indépendante publie un rapport mettant en lumière les failles de la police. En 2016, la justice britannique reconnaît finalement la responsabilité de la police dans la catastrophe.

De nombreux succès

En 2001, l’attaquant Michael Owen, auteur d’une saison fulgurante, remporte le Ballon d’or. En 2005, après un un match incroyable en rebondissements face au Milan AC, les « Reds » s’adjugent un nouveau sacre européen : une cinquième ligue des champions soulevée par le légendaire capitaine Steven Gerrard.

En 2019, sous l’impulsion de l’entraîneur allemand Jürgen Klopp, Liverpool remporte sa sixième Ligue des Champions face à Tottenham. En juin 2020, après 30 ans d’attente, les « Reds » remportent à nouveau le championnat d’Angleterre.