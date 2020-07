Une vie : Mike Tyson

Mike Tyson, boxeur hors normes et homme torturé

C’était un contre-attaquant explosif et il est devenu le plus jeune champion des lourds de l’histoire. Il a aussi été condamné pour viol et l’une de ses ex-femmes l’accuse de violences conjugales.

Légende de la boxe anglaise et personnalité sulfureuse. Voici la vie de Mike Tyson, aussi connu sous le nom de « Iron Mike ».

Enlevé et agressé sexuellement à l’âge de 7 ans

Michael Gerard Tyson naît à Brooklyn en 1966, dans le même hôpital que Michael Jordan. Il grandit dans le ghetto de Brownsville, élevé par sa mère et son beau-père dans un environnement violent. « Ma mère était une prostituée, mon père un proxénète. Je suis issu du milieu des travailleurs du sexe. Voilà pourquoi je voyais le monde différemment lorsque j'étais enfant », raconte-t-il.

Il confiera des décennies plus tard avoir été enlevé et agressé sexuellement à l’âge de 7 ans. Enfant introverti, il est passionné par les pigeons. Un litige autour d’un oiseau occasionnera sa première bagarre. Au début de l’adolescence, il tombe dans la délinquance. Il multiplie alors les arrestations et les séjours en maison de correction, où il est repéré pour ses qualités athlétiques.

Le légendaire « Peek-a-boo »

C’est avec Bobby Stewart, ancien boxeur professionnel reconverti en éducateur, que Mike Tyson monte sur le ring pour la première fois. En déshérence, le jeune Mike va faire une rencontre qui changera sa vie : Cus D’Amato, le légendaire entraîneur de boxe. Celui-ci voit dans ce jeune homme le futur champion du monde des poids lourds. Plus qu’un entraîneur, Cus d’Amato est un père spirituel pour Mike Tyson. À la mort de sa mère, il devient même son tuteur légal.

À 13 ans, Mike Tyson pèse déjà 80 kilos. Avec son 1,78 m, il n’a pas la taille standard pour devenir champion. Accompagné de son tuteur, il développe alors un style de boxe bien particulier. Il s’inspire de Jack Dempsey, inventeur du « Dempsey roll », une technique d’attaque redoutable.

Il s’inspire également de Floyd Patterson, ancien poulain de Cus D’Amato, à qui il emprunte le « Gazelle Punch », un uppercut dévastateur. Il lui emprunte enfin un style de boxe qui fera sa légende : le « Peek-a-boo » : une garde haute et une tête toujours en mouvement.

Il est reconnu coupable de viol sur Desiree Washington

Doté d’une force de frappe incroyable et d’une vitesse fulgurante, Mike Tyson s’affirme en contre-attaquant explosif et gagne le surnom de « Kid Dynamite ». En 1985, alors que Mike Tyson vient de passer professionnel, son père adoptif décède d’une pneumonie. Un an plus tard, à 20 ans et 5 mois, Mike Tyson devient le plus jeune champion des lourds de l’histoire. De février 1987 à février 1988, il est marié à l’actrice Robin Givens. Dans son autobiographie Grace Will Lead Me Home, elle affirme que le boxeur l’a frappée plusieurs fois. Lui nie.

Champion incontesté de boxe pendant près de quatre ans, il perd son premier combat en 1990, deux semaines après avoir perdu sa sœur Denise. Cette défaite inattendue face à Buster Douglas reste à ce jour l’une des plus grandes surprises de l’histoire du sport. Deux ans plus tard, Mike Tyson est reconnu coupable de viol sur Desiree Washington. Il est condamné à six ans de prison.

Il avoue avoir pris du cannabis et de la cocaïne avant plusieurs combats

Derrière les barreaux, il se passionne pour Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas et se convertit à l’Islam. Il prend le nom de Malik Abdul Aziz. Sorti pour bonne conduite en 1995, il récupère la ceinture WBA et WBC l’année suivante mais chute face à Evander Holyfield. L’année suivante, il récupère la ceinture WBA et WBC mais chute face à Evander Holyfield. En 1997, lors de la revanche, il lui mord l’oreille par deux fois et sera disqualifié.

Mike Tyson a mauvaise réputation : il est surnommé « l’homme le plus méchant de la planète ». Il avouera plus tard avoir pris du cannabis et de la cocaïne avant plusieurs combats et avoir utilisé un faux pénis pour passer les contrôles anti-dopage. En 2002, lors de la conférence de presse du combat contre Lennox Lewis, il se jette sur son futur adversaire. Sur le ring, il sera mis KO.

Catch, téléréalité et one-man show

En 2003, il se déclare en faillite après avoir amassé près de 300 millions de dollars durant sa carrière. Cette année-là, il arbore un tatouage maori sur le visage. Il possède également le portrait d’Arthur Ashe sur le bras gauche, de Mao Zedong sur le bras droit, et de Che Guevara sur le ventre. Plus âgé, plus lourd et moins percutant, Mike Tyson raccroche définitivement les gants de boxe en 2005.

Mike Tyson, c’est aussi un personnage en dehors du ring. Il s’essaie au catch, apparaît dans plusieurs films et des émissions de téléréalité. Il est même le personnage principal d’une série animée et se produit dans un one-man show. En 2009, il est touché par un drame familial. Sa fille Exodus, alors âgée de 4 ans, meurt dans un accident domestique.

Mike Tyson se marie pour la troisième fois et fait le choix d’une vie plus saine loin de la cocaïne et des boîtes de nuit. En 2013, il annonce être devenu végétalien. À 53 ans passé, il annonce s’entraîner dur comme fer pour remonter sur le ring.