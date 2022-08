Une vie : Tyson Fury, légende de la boxe

"Tout le monde peut atteindre ses objectifs"

Prématuré de 7 semaines, le jeune Tyson est un miraculé. Aujourd'hui, il mesure 2,06 mètres et pèse plus de 120 kilos. Originaire de Manchester, en Angleterre, il naît dans une famille issue de la communauté des gens du voyage. Son père décide de l'appeler comme Mike Tyson, alors à l’apogée de sa carrière. En 2015, il met fin au règne du légendaire boxeur ukrainien Wladimir Klitschko, qui restait sur 11 ans d'invincibilité. Une vie : Mike Tyson

Tyson Fury est très croyant. Il aime danser, se déguiser, mais ce qu'il préfère, c’est chanter du Madonna. En 2016, Tyson Fury reconnaît avoir été contrôlé positif à la cocaïne et annonce la fin de sa carrière. Il traverse une lourde dépression et prend beaucoup de poids. En 2018, il décide de revenir aux affaires et subit les attaques de ses adversaires. Entre 2018 et 2021, il combat 3 fois contre Deontay Wilder. Il perd le premier combat aux points et gagne les deux suivants par KO. Sa personnalité excentrique, son style de boxe et son physique atypique font de Tyson Fury l’un des plus grands boxeurs de l’histoire.

Niglo et l'histoire de la boxe dans la communauté gitane