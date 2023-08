Star du football brésilien, Neymar da Silva Santos Júnior naît en 1992 dans l'État de São Paulo. À 4 mois, il sort indemne d'un grave accident de voiture. A 5 ans, il est repéré par un professeur de foot qui avait déjà repéré Robinho, ancien espoir du football brésilien. À 11 ans, il est déjà une star du foot en salle au Brésil. À 18 ans, il est sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Brésil et marque son premier but. Un an plus tard, il devient père d'un petit garçon avec sa petite amie âgée de seulement 17 ans. À 21 ans, il rejoint l'Europe en signant pour le FC Barcelone. À 22 ans, une blessure met un terme à sa participation à la Coupe du monde organisée dans son propre pays. La même année, il crée un institut pour venir en aide aux enfants défavorisés de l'Etat de São Paulo. À 23 ans, il se fait tatouer le visage de sa sœur sur le bras. Des tatouages, il en a une trentaine, qui représentent des motifs religieux ou qui sont des hommages à sa famille et sa carrière.

En juillet 2017, il signe au PSG pour 222 millions d'euros : c'est le transfert le plus cher de l'histoire du foot. En août 2017, il paye une amende au fisc brésilien de 2,1 millions d'euros pour mettre fin à un litige vieux de plusieurs années. Le fisc espagnol lui réclame également deux ans plus tard 35 millions d'euros. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, il est alors le cinquième sportif le mieux payé au monde, notamment grâce aux millions de dollars que lui donnent chaque année ses sponsors. En 2018, après un nouveau Mondial raté pour la Seleção, la réputation de Neymar est écornée. De plus en plus critiqué pour son attitude sur le terrain, il est l'objet de nombreux détournements sur Internet. Ses chutes deviennent même l'objet d'un challenge sur les réseaux sociaux. Neymar lui-même prend ce challenge avec dérision.

Âgé de 26 ans au début de la saison 2018/2019, Neymar partage désormais la vedette au PSG avec Kylian Mbappé et espère décrocher son premier Ballon d'or. Mais une blessure le maintient éloigné des terrains plusieurs mois. Le 31 mai 2019, la mannequin brésilienne Najila Trindade dépose une plainte pour viol contre Neymar. L'affaire est finalement classée sans suite par la justice brésilienne. Après 2 saisons au PSG, Neymar voulait quitter le club de la capitale. Finalement, après plus de 2 mois de suspense et de rumeurs, il reste au PSG. Le 23 août 2020, après de belles performances face à l'Atalanta Bergame puis face au RB Leipzig, il dispute la 1re finale de la Ligue des champions du du PSG. Le PSG s'incline 1-0 face au Bayern Munich.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, à 30 ans, il égale le record de buts en sélection, détenu par Pelé, en marquant un 77e but pour la Seleçao. En mai 2023, une centaine de supporters du PSG réclament son départ du club devant son domicile à Bugival dans les Yvelines. À 31 ans, avec sa compagne Bruna Biancardi, la naissance de leur fille, ils annoncent qu'ils appellent "Mavie". En août 2023, après avoir remporté 5 fois le championnat de France, il quitte le PSG pour rejoindre le club d'Al-Hilal, en Arabie saoudite, pour près de 100 millions d'euros.

