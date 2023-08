Qui est Thierry Henry ?





Thierry Henry naît à Ulis en 1977. Son père Tony est originaire de Guadeloupe, sa mère Maryse de Martinique. Il grandit dans la cité du Bosquet, où il touche ses premiers ballons. “Il voulait toujours jouer avec nous, les grands. J'ai sept ans d'écart avec lui donc on avait du mal à l'accepter avec nous parce qu'il était tout petit et qu'on jouait assez dur. C'était mon boulet de canon, c'est ce que je trainais mais bon, c'est comme ça.”, indique Willy Henry, le frère de Thierry.

Une vie : Lionel Messi





À 11 ans, ses parents divorcent. Aux côtés de son père, il écume les stades de la région. Il dira de lui :"Il m'a programmé." “Il arrivait dans la voiture, je lui dis : ‘Alors, t'as bien joué ?’ Il me dit : ‘Tu as vu comment je les ai bouffés?’ je lui dis : ‘T'as bouffé qui? Tu as marqué cinq buts mais t'as rien foutu’, ajoute Tony Henry, le père de Thierry Henry.

Une vie : Kylian Mbappé





Le début de sa carrière sportive





En 1993, il est repéré et quitte la région parisienne pour Monaco. “J'espère jouer dans un club de D2 et justement faire quelques bons matchs pour taper dans l'œil d'un club de D1, on sait jamais.” À 17 ans, il fait ses premiers pas en Ligue 1. Trois ans plus tard, ses performances lui ouvrent les portes de l'équipe de France. Il porte le numéro 12 comme son idole: Marco van Basten. L'année suivante, à 20 ans, il est sacré champion du monde. “Je pense qu'il va encore prendre de la dimension parce que c'est dans son cheminement personnel.”, indiquait Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France (1994-1998).

Une vie : Olivier Giroud





Ailier prometteur, il s'envole pour Arsenal. Auteur de 226 buts avec le maillot des Gunners, il est sacré meilleur buteur à 4 reprises de Premier League et élu meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal par les supporters du club. Il est le premier joueur à intégrer le Premier League Hall of Fame, aux côtés d'Alan Shearer en 2021. En 2011, il a même droit à sa statue devant le stade.

Une vie : Neymar





À 34 ans, après avoir rejoint le championnat américain, il revient jouer quelques matchs avec Arsenal. Vénéré par ses fans en Angleterre, "Titi" souffre d'un manque de reconnaissance en France, d'où où il est parfois taxé d'arrogance. Sa main face à l'Irlande en 2009 fait polémique, y compris en France. “La balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi, forcément je centre. Après, comme je le disais à vos collègues irlandais, je ne suis pas l'arbitre.”

L'histoire du Ballon d'or France Football





Thierry Henry nommé à la tête de l'équipe de France Espoirs





Après le désastre du bus de Knysna, c'est seul que Thierry Henry ira s'expliquer à l'Elysée. À la fin de sa carrière sportive, il devient consultant en Angleterre. En parallèle, il débute sa carrière d'entraîneur. À partir de 2016, il est à deux reprises adjoint pour la Belgique, coach de l'AS Monaco et de l'Impact de Montréal. En août 2023, il est nommé à la tête de l'équipe de France Espoirs. “La seule réponse que tu peux donner, c'est ce que j'essaye de faire, souvent, c'est de répondre sur le terrain.”, confie l’ancien joueur.

Les supporters français sont de retour dans les stades de football