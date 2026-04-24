Culture & Lifestyle
Arts

Augustin Renoir fabrique des cerf-volants à 22 ans.

"À 12 ans, j'ai trouvé des plans d'un cerf-volant en forme de pieuvre qui faisait 15 mètres de long sur Internet, ça m'a pris 6 mois pour la fabrication." Aujourd'hui, Augustin a 22 ans et, depuis 10 ans, son truc, c'est de fabriquer des cerfs-volants. Des pièces impressionnantes qu'il peut vendre jusqu'à 1700 €. Notre journaliste Tibor l'a rencontré dans son atelier, à Prosnes, dans la Marne. De la modélisation au découpage des tissus jusqu'à la couture des toiles, il a suivi la conception de sa nouvelle création : une sardine de 17 mètres de long, qu'il a dévoilée à l'occasion des rencontres internationales des cerfs-volants de Berck-sur-Mer.
Publié le
24
/
04
/
2026
À suivre
Dans les coulisses de la célèbre comédie musicale "Chicago" avec Vanessa Cailhol
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