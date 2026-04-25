MA VIE D'ADO — Petit rat de l'opéra

"On a dû grandir plus vite que les autres enfants." MA VIE D'ADO — Marcel a 18 ans et il a un rêve : intégrer le prestigieux corps de ballet de l'Opéra de Paris. Pour ça, il n’a pas hésité à quitter sa famille à l'âge de 13 ans pour étudier dans la fameuse école des petits rats de l’Opéra. De la salle de classe aux coulisses du Palais Garnier, notre reporter Clémentine l'a suivi le temps d'une journée.