Avec Tom Baldetti à Toulouse

“Sur 24 heures, il y en a 8 où je dors et 9 où je suis angoissé.” On a suivi Tom Baldetti, étoile montante du stand-up, en coulisses, le jour où il a joué devant 1300 personnes à Toulouse. Même avec une salle comble, une chronique sur France Inter, le soutien de Bigflo et Oli, et des millions de vues sur les réseaux sociaux, Tom doute constamment de lui-même. Il nous raconte. Il est actuellement en tournée pour son spectacle “Tome 1" dans toute la France et sera à Paris au théâtre de la Madeleine le 17 juin. Merci à Un bon moment pour l’extrait où Kyan Khojandi raconte sa rencontre avec Tom.