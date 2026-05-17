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Avec Tom Baldetti à Toulouse

“Sur 24 heures, il y en a 8 où je dors et 9 où je suis angoissé.” On a suivi Tom Baldetti, étoile montante du stand-up, en coulisses, le jour où il a joué devant 1300 personnes à Toulouse. Même avec une salle comble, une chronique sur France Inter, le soutien de Bigflo et Oli, et des millions de vues sur les réseaux sociaux, Tom doute constamment de lui-même. Il nous raconte. Il est actuellement en tournée pour son spectacle “Tome 1" dans toute la France et sera à Paris au théâtre de la Madeleine le 17 juin. Merci à Un bon moment pour l’extrait où Kyan Khojandi raconte sa rencontre avec Tom.
Publié le
17
/
05
/
2026
À suivre
MA VIE D'ADO — Petit rat de l'opéra
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