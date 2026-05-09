Culture & Lifestyle
Mode

Dans les derniers préparatifs d'un défilé GERMANIER

Notre journaliste Guillaume Macé était à la 2e présentation du défilé GERMANIER printemps-été 2026 qui se tenait à Copenhague cette fois-ci. Après avoir défilé pendant la Fashion Week haute couture à Paris en janvier dernier, le designer suisse a fait une deuxième présentation, en dehors du calendrier officiel, à l’occasion du Global Fashion Summit, l’un des plus grands événements mondiaux consacrés à la mode durable et à la transformation de l’industrie de la mode. Retour sur cette matinée où Kévin Germanier s’est confié sur cette collection réalisée entièrement à partir de produits invendus de LVMH.
Publié le
09
/
05
/
2026
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