Qui est la fondatrice de Tagwalk ?

Il y a 10 ans, elle a créé Tagwalk, le site data qui catégorise l’industrie de la mode dans son entièreté. Aujourd’hui, c’est une référence. Notre journaliste Guillaume Macé a suivi Alexandra Van Houtte, fondatrice et CEO de l’outil, pendant plusieurs semaines, lors de la Fashion Week haute couture en janvier dernier, notamment chez Chanel, ainsi qu’en amont de sa conférence biannuelle qui présente les chiffres clés des semaines de la mode.