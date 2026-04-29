Culture & Lifestyle
Mode

Qui est la fondatrice de Tagwalk ?

Il y a 10 ans, elle a créé Tagwalk, le site data qui catégorise l’industrie de la mode dans son entièreté. Aujourd’hui, c’est une référence. Notre journaliste Guillaume Macé a suivi Alexandra Van Houtte, fondatrice et CEO de l’outil, pendant plusieurs semaines, lors de la Fashion Week haute couture en janvier dernier, notamment chez Chanel, ainsi qu’en amont de sa conférence biannuelle qui présente les chiffres clés des semaines de la mode.
Publié le
29
/
04
/
2026
À suivre
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
À suivre
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
Culture & Lifestyle
Mode

Qui est la fondatrice de Tagwalk ?

Il y a 10 ans, elle a créé Tagwalk, le site data qui catégorise l’industrie de la mode dans son entièreté. Aujourd’hui, c’est une référence. Notre journaliste Guillaume Macé a suivi Alexandra Van Houtte, fondatrice et CEO de l’outil, pendant plusieurs semaines, lors de la Fashion Week haute couture en janvier dernier, notamment chez Chanel, ainsi qu’en amont de sa conférence biannuelle qui présente les chiffres clés des semaines de la mode.
Publié le
29
/
04
/
2026
À suivre
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
À suivre
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire

Sur le même sujet

les-premiers-jours-de-dan-sablon-en-tant-que-da-de-zadig-voltaire
Les premiers jours de Dan Sablon en tant que DA de Zadig&Voltaire
comment-on-cree-une-chaussure-par-thibo-denis-directeur-du-design-homme-chez-louis-vuitton
Comment on crée une chaussure par Thibo Denis, directeur du design homme chez Louis Vuitton
dans-la-manufacture-de-la-maison-italienne-prada
Dans la manufacture de la Maison italienne Prada.
au-shooting-photo-de-simon-porte-jacquemus-homme-de-l-annee-gq-france-2025
Au shooting photo de Simon Porte Jacquemus, Homme de l'année GQ France 2025.
retour-sur-la-fashion-trust-arabia
Retour sur la Fashion Trust Arabia.
jt-kids-shein-l-ouverture-d-un-magasin-qui-fait-debat
JT Kids - Shein, l'ouverture d'un magasin qui fait débat

Pour aller plus loin

Fashion Week