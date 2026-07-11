Culture & Lifestyle
Mode

Fini les terrains, le maillot de foot envahit les rues

Le maillot de foot ne se porte plus que sur les terrains : il s'impose désormais dans la rue comme une pièce mode et lifestyle. Notre journaliste Guillaume vous parle du jour où les marques ont décidé que le maillot de foot n'était plus destiné qu'aux footballeurs.
Publié le
11
/
07
/
2026
À suivre
Dans les derniers préparatifs d'un défilé GERMANIER
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Dans les derniers préparatifs d'un défilé GERMANIER
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Le maillot de foot ne se porte plus que sur les terrains : il s'impose désormais dans la rue comme une pièce mode et lifestyle. Notre journaliste Guillaume vous parle du jour où les marques ont décidé que le maillot de foot n'était plus destiné qu'aux footballeurs.
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