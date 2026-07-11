Fini les terrains, le maillot de foot envahit les rues
Le maillot de foot ne se porte plus que sur les terrains : il s'impose désormais dans la rue comme une pièce mode et lifestyle. Notre journaliste Guillaume vous parle du jour où les marques ont décidé que le maillot de foot n'était plus destiné qu'aux footballeurs.
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Fini les terrains, le maillot de foot envahit les rues
Le maillot de foot ne se porte plus que sur les terrains : il s'impose désormais dans la rue comme une pièce mode et lifestyle. Notre journaliste Guillaume vous parle du jour où les marques ont décidé que le maillot de foot n'était plus destiné qu'aux footballeurs.
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