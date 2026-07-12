A69 : l'autoroute de la discorde

C'est un projet vieux de 30 ans. Une autoroute de 53 kilomètres qui relie Castres à Toulouse plus rapidement que par la route nationale. Un chantier estimé à 600 millions d'euros, devenu le symbole de la lutte contre l'artificialisation des sols. Après trois ans de bataille judiciaire, le Conseil d'État a finalement tranché : il a définitivement validé le projet d'A69. Retour sur l'histoire de cette autoroute controversée, racontée par ceux qui l'ont vécue de l'intérieur.