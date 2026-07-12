France
Politique

A69 : l'autoroute de la discorde

C'est un projet vieux de 30 ans. Une autoroute de 53 kilomètres qui relie Castres à Toulouse plus rapidement que par la route nationale. Un chantier estimé à 600 millions d'euros, devenu le symbole de la lutte contre l'artificialisation des sols. Après trois ans de bataille judiciaire, le Conseil d'État a finalement tranché : il a définitivement validé le projet d'A69. Retour sur l'histoire de cette autoroute controversée, racontée par ceux qui l'ont vécue de l'intérieur.
Publié le
12
/
07
/
2026
À suivre
Son ticket gagnant de Loto aurait pu lui rapporter 14 millions d’euros… mais a fini à la poubelle.
Son ticket gagnant de Loto aurait pu lui rapporter 14 millions d’euros… mais a fini à la poubelle.
À suivre
Son ticket gagnant de Loto aurait pu lui rapporter 14 millions d’euros… mais a fini à la poubelle.
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C'est un projet vieux de 30 ans. Une autoroute de 53 kilomètres qui relie Castres à Toulouse plus rapidement que par la route nationale. Un chantier estimé à 600 millions d'euros, devenu le symbole de la lutte contre l'artificialisation des sols. Après trois ans de bataille judiciaire, le Conseil d'État a finalement tranché : il a définitivement validé le projet d'A69. Retour sur l'histoire de cette autoroute controversée, racontée par ceux qui l'ont vécue de l'intérieur.
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