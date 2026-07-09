France
Politique

Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.

Selon le média Ultima Hora, cet événement s’est produit quelques heures seulement après que la France a éliminé “l'Albirroja” de la Coupe du monde en huitième de finale.
Publié le
09
/
07
/
2026
À suivre
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