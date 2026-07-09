Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.
Selon le média Ultima Hora, cet événement s’est produit quelques heures seulement après que la France a éliminé “l'Albirroja” de la Coupe du monde en huitième de finale.
/
/
Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.
Selon le média Ultima Hora, cet événement s’est produit quelques heures seulement après que la France a éliminé “l'Albirroja” de la Coupe du monde en huitième de finale.
/
/
Un gardien du Muséum national d’histoire naturelle surpris en train de photographier sous la jupe d’une visiteuse.
Pour aller plus loin
No items found.